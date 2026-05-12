Investigación
Cuatro heridos, tres de ellos graves, en un choque frontal en Madrid durante una persecución policial
La investigación de la Policía Nacional trata de esclarecer las circunstancias de la persecución y el posterior accidente
Javier Niño González
Cuatro personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, en un accidente frontal registrado en la salida 19 de la M-40, en Madrid, después de que un turismo que huía de la Policía chocara contra una furgoneta.
El siniestro se ha producido cuando el vehículo, que estaba siendo perseguido por agentes de la Policía, ha colisionado frontalmente contra una furgoneta en esa salida de la vía de circunvalación madrileña.
Como consecuencia del impacto, los dos conductores han tenido que ser rescatados por efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. En total, los sanitarios de Samur-Protección Civil han atendido a cuatro personas heridas, tres de ellas en estado grave.
Los heridos han sido estabilizados en el lugar del accidente y trasladados posteriormente a centros hospitalarios.
La investigación deberá determinar ahora las circunstancias de la huida y cómo se produjo la colisión.
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