Consternación en Dolores (Alicante) por el crimen en la casa cuartel: "Nadie se lo explica"

El municipio alicantino de Dolores se ha despertado este domingo en su segunda jornada de luto tras el hallazgo, este sábado, de tres miembros de una misma familia muertos por heridas de arma de fuego en una vivienda de la casa cuartel del municipio. Las víctimas son un guardia civil de 55 años, su mujer, de 51, y el hijo de ambos, de 24 años.

Los hechos se investigan como un posible caso de violencia machista, según confirmó la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. No obstante, tanto la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante como la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, insistieron en que "todas las vías de investigación estaban abiertas".

El municipio, de unos 8.500 habitantes y situado en plena huerta de la Vega Baja, debería haber amanecido este domingo con aires festivos por la celebración de su patrón, San Pascual. Sin embargo, la jornada ha estado marcada por la conmoción. Aunque se han celebrado comuniones en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, el ambiente era inusual y la tragedia monopolizaba todas las conversaciones. "Nadie se lo explica. Esta el pueblo impactado, es increible lo que ha pasado", comenta María Dolores García, vecina del municipio.

Dibujos junto al cuartel

Además, en una nave junto al cuartel, han aparecido tres dibujos pegados en una de las ventanas: una paloma blanca con las letras DEP (siglas de descanse en paz) y un corazón rojo, una cruz y una vela con un crespón negro. "El pueblo está costernado. Es un drama", resumia José Martínez, otro vecino.

En la Plaza de la Constitución, donde se ubica la iglesia, las comuniones han sido el único acto celebrado. Estaban previstas también unas jornadas interculturales con puesto de las distintas nacionalidades que conviven en el municipio, pero que finalmente no han tenido lugar dado el trágico suceso.

Raquel Penalva explicaba el sentir general: "Hoy es un día de comuniones y la gente esta hablando del tema, la verdad que es fuerte porque nadie se lo esperaba. La chica cuando era yo pequeña me acompañaba al autobus escolar y la conocia", refiriendose a Marisol que era monitora escolar de autobuses. "Estamos mal en el pubelo".

"El pueblo está tristón"

"Nadie se lo cree. Él estaba muy introducido en el pueblo, al igual que el hijo. La chica era muy normal y la gente le tenía mucho aprecio. El pueblo está tristón había muchos actos y se ha suspendido todo. Nos preguntamos unos a otros como ha podido pasar esto", señala Bartolomé Meroño.

"No se como explicarlo porque es una cosa que nunca me hubiese esperado. Ha sido un impacto muy grande. Si lo tuviese que definir con dos palabras sería desolador e imprevisto", añade Israel Sánchez.

Cronología de los hechos

Los cuerpos fueron encontrados este sábado sobre las 11 horas por un compañero del agente. La mujer y el hijo se hallaban en una de las habitaciones, cubiertos con una sábana, mientras que el guardia civil fue localizado en el pasillo con una herida de arma de fuego en la cabeza y la pistola junto a él.

Aunque la investigación sigue abierta, todo apunta a que el agente, perteneciente al equipo de investigación del cuartel de Dolores, habría acabado presuntamente con la vida de su mujer y su hijo antes de suicidarse.

Este lunes se harán las autopsias en el Instituto de Medicina Legal de Alicante que se espera que puedan esclarecer los hechos

El levantamiento de los cuerpos se produjo sobre las 14:45 horas, tras la intervención del médico forense, y fueron trasladados en dos furgones al Instituto de Medicina Legal de Alicante. Está previsto que las autopsias se realicen este lunes, lo que permitirá esclarecer con mayor precisión las circunstancias del suceso.

El alcalde, Joaquín Hernández, indicó que las instalaciones cuentan con sistema de videovigilancia y agentes de guardia las 24 horas, y que no hay indicios de que terceras personas hayan accedido al edificio. También confirmó que los tres presentaban impactos de bala. Por su parte, Pilar Bernabé reiteró que la violencia machista es "una más de las líneas de investigación" y señaló que no constaban antecedentes ni denuncias en el sistema Viogen por parte de la mujer.

Vinculados al municipio

La familia, aunque no era originaria de Dolores (él procedente de un municipio de Jaén y ella de Ibiza), residía en la localidad desde 1996, donde había establecido fuertes vínculos sociales.

El Ayuntamiento decretó este sábado tres días de luto oficial, hasta el lunes, y la suspensión de todas las actividades municipales. A las 19:30 horas se celebró un pleno extraordinario y urgente. Posteriormente, más de 400 personas se concentraron en la plaza del Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Mientras avanza la investigación, Dolores continúa sumido en el dolor por una tragedia que ha roto su normalidad.