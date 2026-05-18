Un muerto en el incendio de una casa en Granada

Una persona ha fallecido en el incendio de una vivienda registrado a última hora de este domingo 17 de mayo en una urbanización de la localidad granadina de Ogíjares, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro se ha producido sobre las 20.52 horas cuando el centro de coordinación ha recibido los primeros avisos por fuego en una vivienda de la urbanización La Loma en la calle Bolivia.

En el lugar intervinieron efectivos de Bomberos, junto con Guardia Civil, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

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Según fuentes del servicio de extinción de incendios y salvamento, en el suceso ha muerto una persona, de la que no ha trascendido la identidad.