Jonathan Andic, hijo de Isak Andic, fundador de Mango, detenido por los Mossos por la muerte de su padre

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, ha sido detenido este martes por los Mossos d'Esquadra. La policía autonómica lo investiga por presunto homicidio tras la muerte de su padre cuando ambos paseaban juntos por el monte en Collbató (en el Baix Llobregat) el 14 de diciembre de 2024. Los agentes han trasladado a Jonathan Andic a los juzgados de Martorell, donde está previsto que preste declaración.

La detención llega tras una compleja investigación en la que los agentes han centrado sus sospechas en la mala relación padre e hijo. Por eso examinaron el teléfono del sospechoso. Ahora pasará a disposición judicial en los Juzgados de Martorell, que investiga el caso, que le tomará declaración como investigado. El proceso judicial, según las fuentes consultadas por este diario, se mantiene en secreto. En los últimos meses, las pesquisas se centraban en el teléfono móvil del hijo del propietario de Mango, que falleció el 14 de diciembre de 2024 al despeñarse de una altura de más de 100 metros cuando recorría un sendero cerca de las cuevas de Salnitre en Collbató. Al parecer, se estaba intentando recuperar mensajes de móvil que habían sido borrados. En estos momentos, se desconoce si se ha logrado.

La jueza que investiga la muerte de Isak Andic, reactivó el pasado mes de octubre el proceso judicial, al requerir a los Mossos d'Esquadra que indagaran el teléfono móvil de Jonathan Andic. Por ahora, la hipótesis que se barajaba era que fue un accidente, tal y como apuntaron las primeras investigaciones de los Mossos. Sin embargo, fuentes conocedoras de las pesquisas remarcan que el cambio de condición a investigado de Jonathan Andic, el único testigo directo de la muerte, está relacionado con las "dudas" que los investigadores tienen ante las supuestas contradicciones en las dos declaraciones que el hijo del fundador de Mango ha realizado ante los Mossos. También se ha indagado la supuesta mala relación que tenía Jonathan Andic con su padre antes de su fallecimiento.

Las diligencias policiales se han completado con la declaración de varias personas que se encontraban en la zona en el momento del accidente, así como de allegados a Isak Andic, de 71 años, que sabían que ese día tenía previsto ir a pasear con su hijo por la zona de Collbató. El empresario se cayó por un precipicio cuando resbaló en un punto del sendero que se estrecha. Se trata de un trecho en el que solo se puede pasar de uno en uno y que no contaba con valla de protección. Jonathan Andic afirmó que su padre se había caído y que rápidamente llamó a los servicios de emergencia, aunque también se descubrió que se había comunicado antes con la mujer de su padre, según varias fuentes. Por eso, el informe policial debe determinar las llamadas que hizo ese día desde su teléfono.

La herencia

Por otra parte, la actual mujer de Isak Andic, Estefania Knuth, no estaría de acuerdo con la parte que le ha tocado de la herencia del empresario multimillonario, que gozaba de la mayor fortuna de Cataluña (la quinta más abultada de España). De hecho, la mujer habría estado semanas tratando de pactar con los tres hijos del fundador de Mango, sus herederos, una cantidad más conveniente para ella.

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Las malas relaciones familiares también quedan recogidas en la investigación del caso. El juzgado de instrucción número 5 de Martorell ha ordenado indagar en la mala relación entre Isak Andic y su hijo, que, según explican fuentes judiciales a este diario, sería por temas ajenos a la empresa. Las declaraciones de los testigos, recogidas en un atestado de los Mossos d'Esquadra, reflejan discrepancias: mientras Knuth habría explicado a la policía que la relación padre-hijo había pasado por malos momentos, especialmente hace una década, por cuestiones vinculadas a la situación financiera de Mango, otros familiares habrían apuntado que esas discrepancias eran recientes y que en los meses anteriores a la muerte de Andic, padre e hijo habían tenido desacuerdos por motivos personales y ajenos al desarrollo de la empresa. La excursión de ambos a Collbató era un intento de limar esas asperezas.