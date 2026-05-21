La mujer asesinada en Figueres fue al hospital a buscar un parte de lesiones para el juez

La mujer asesinada el pasado martes en plena calle en Figueres (Girona) había acudido horas antes de ser acuchillada por su expareja a un hospital para recoger el parte de lesiones y llevarlo al juzgado, según han informado este jueves fuentes cercanas al caso.

Andrés R.C., el vecino de Figueres de 48 años detenido por asesinar con una veintena de cuchilladas a su expareja, y con más de una docena de antecedentes y varios ingresos en la prisión gerundense de Puig de les Basses, pasará este viernes a disposición judicial ante el titular de la plaza 5 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Figueres.

El detenido, según las fuentes, habría agredido en varias ocasiones estos últimos días a la víctima, su expareja Kim D.G., hondureña de 32 años, a quien asesinó con un cuchillo de grandes dimensiones en la plaza Josep Tarradellas, ante gran cantidad de testigos. Los Mossos d'Esquadra le detuvieron en la misma plaza pocos minutos después, donde también recogieron como indicio el arma blanca que empleó para matarla y que el presunto asesino trató de esconder bajo un coche.

El agresor había sido condenado de conformidad el día anterior en un juicio rápido, en la plaza 7 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia con competencias en materia de violencia sobre la mujer, donde el autor aceptó una pena por maltrato de seis meses de prisión, orden de alejamiento de 250 metros e incomunicación con la víctima por un año y cuatro meses.

Horas más tarde, fue detenido y la mujer quedó citada para que un forense la explorara y para que declarara ante el juez de guardia. La víctima no acudió a la cita con el forense y el juez dejó en libertad al detenido, y este la mató para a continuación lavarse en una fuente en el mismo lugar del crimen.

La víctima había acudido al hospital horas antes de su muerte para recoger el parte de lesiones y llevarlo al juzgado. Desde el domingo 17 al martes 19, la víctima acudió cada día al Hospital de Figueres por las agresiones recibidas por parte de su expareja.

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