Herido de carácter grave un conductor que volcó tras salirse de la vía en San Bartolomé de Tirajana

Un hombre de 38 años ha resultado herido de carácter grave tras salirse de la vía por la que circulaba con su turismo en la calle Islas Azores, en San Bartolomé de Tirajana. El accidentado fue trasladado en ambulancia medicalizada del Servicio Canario de Urgencias (SUC) al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde permanece ingresado.

Los hechos tuvieron a las 19.33 horas de este sábado. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba que una persona precisaba de asistencia sanitaria tras salirse de la vía con el vehículo con el que circulaba, que acabó volcando.

Servicios activados

En ese momento, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios. Se desplazaron al lugar efectivos de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana, una ambulancia y un helicóptero medicalizados del SUC, personal del servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria y agentes de la Policía Local.

Los efectivos de bomberos aseguraron el vehículo accidentado para, posteriormente, liberar a su ocupante del interior del mismo. En ese momento, el personal del SUC valoró y asistió al afectado. Una vez estabilizado, fue trasladado en estado grave en una ambulancia medicalizada al complejo hospitalario de la capital grancanaria.

Los agentes de la Policía Local colaboraron con los recursos de emergencias y realizaron el atestado correspondiente.