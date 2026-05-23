Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización de migrantesTerremoto Gran CanariaUD Las Palmas Jonathan VieraPersecución en Las Palmas de Gran CanariaLoteríasBarrios de Las Palmas de Gran Canaria
instagramlinkedin

Sucesos

Muere un hombre al caer en parapente en Lleida

Una enfermera que estaba en la zona intentó reanimarle, como hicieron después los efectivos de emergencia que llegaron, pero ya no le pudieron salvar

Àger, Lleida

Àger, Lleida / Bombers

EP

Un hombre ha muerto sábado a mediodía al caer con su parapente en Àger (Lleida), a 1 kilómetro al este de la salida de despegues habituales, en una zona de difícil acceso.

Una enfermera que estaba en la zona intentó reanimarle, como hicieron después los efectivos de emergencia que llegaron, pero ya no le pudieron salvar, informan Bombers de la Generalitat en un comunicado.

Noticias relacionadas

Los bomberos fueron alertados a las 12.58, llegaron en helicóptero con un médico del SEM, y además fueron una dotación terrestre de apoyo, tres ambulancias del SEM, y también efectivos de Mossos d'Esquadra para gestionar tareas judiciales y de levantamiento del cadáver.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un terremoto se siente en distintos municipios de Gran Canaria
  2. La Guardia Civil intensifica la vigilancia en el puerto de Agaete en los vehículos hacia Tenerife para evitar el desplazamiento de culebras reales y ardillas
  3. Seis corredores renuncian a la Transvulcania para salvar la vida de un atleta con hipotermia en plena cumbre de La Palma
  4. La OCU analiza 29 protectores solares SPF 50 y advierte de deficiencias en una crema infantil
  5. El primer premio de la Lotería Nacional deja parte de su fortuna en Gran Canaria
  6. Fin al culebrón Viera: deja la UD Las Palmas en junio y seguirá en activo
  7. Casi 59.000 euros anuales de sueldo: el Puerto de Las Palmas busca un jefe para su unidad de medioambiente
  8. Directo | Última hora y todas las noticias del terremoto en Gran Canaria

Los ejércitos muestran sus capacidades en la Plaza Jerónimo Saavedra de Las Palmas de Gran Canaria durante el Día de las Fuerzas Armadas

Simulacro de rescate en el mar y exhibición de actuaciones de las unidades caninas y desactivación de artefactos explosivos en la playa de La Cícer

Exhibición de rescate con helicóptero en La Cícer dentro del Día de las Fuerzas Armadas

Exhibición de rescate con helicóptero en La Cícer dentro del Día de las Fuerzas Armadas

Sigue en directo la carrera sprint del GP de Canadá

Sigue en directo la carrera sprint del GP de Canadá

Vingegaard demuestra que es el rey de la montaña y se hace con la 'maglia rosa'

Vingegaard demuestra que es el rey de la montaña y se hace con la 'maglia rosa'

La Romería Canaria bate récord de asistencia y llena Madrid de canariedad

La Romería Canaria bate récord de asistencia y llena Madrid de canariedad

Las mejores imágenes de la 14ª etapa del Giro de Italia

Las mejores imágenes de la 14ª etapa del Giro de Italia

Romería canaria en Madrid

Romería canaria en Madrid
Tracking Pixel Contents