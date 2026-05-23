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Nueva ciberestafa en Canarias: un detenido por estafar a una empresa el sueldo de uno de sus trabajadores

El presunto delincuente, puesto en disposición de la Autoridad Judicial de Santa Cruz de Tenerife, habría perpretado un timo informático contra una entidad de Huesca conocido como Business Email Compromise

El Equipo @ de la Cibercomandancia de la Guardia Civil.

El Equipo @ de la Cibercomandancia de la Guardia Civil. / LP/DLP

Daniel Valle

Daniel Valle

Las Palmas de Gran Canaria

Las estafas en el entorno digital siguen a la orden del día. En esta ocasión, la Guardia Civil ha detenido a un presunto estafador por dos delitos de estafa y falsificación de documento privado, al engañar a una empresa de Huesca para que le ingresara la nómina de uno de sus trabajadores.

El Equipo @ de la Cibercomandancia de la Guardia Civil, tras varios meses de investigación, concluyó que el presunto delincuente habría perpetrado un timo mediante la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC), o compromiso del correo electrónico corporativo.

El modus operandi que habría utilizado el presunto ciberdelincuente consistió en interceptar una conversación a través del correo electrónico corporativo en la que el empleado de la corporación solicitaba que su siguiente salario fuera transferido a una cuenta bancaria distinta a la habitual.

Suplantación de identidad

El departamento financiero de la entidad requirió al trabajador el certificado de titularidad de la nueva cuenta, momento en el que el supuesto autor de los hechos suplantó la identidad del trabajador y respondió al mensaje con una documentación falsificada que acreditaba, falsamente, la titularidad de dicha cuenta.

El engaño dio sus frutos y la empresa realizó el ingreso de la nómina en la cuenta indicada por el estafador. El fraude fue detectado cuando el empleado, al no haber recibido su salario, contactó con la empresa. En ese momento, ambas partes formalizaron la correspondiente denuncia.

En ese momento, el Equipo @ de la Cibercomandancia inició la investigación: solicitó el bloqueo de la transferencia fraudulenta, analizó la documentación aportada, rastreó la trazabilidad del movimiento económico, estudió los datos vinculados a la cuenta receptora y contrastó con antecedentes similares en bases de datos policiales. Tras esto, se logró la plena identificación del supuesto timador electrónico.

Disposición judicial

Tras varios meses de investigación, los agentes esclarecieron dos hechos delictivos por la estafa y por la falsificación de documentación privada. La investigación del presunto autor se saldó con su puesta a disposición de la Autoridad Judicial de Santa Cruz de Tenerife.

Noticias relacionadas y más

La Guardia Civil recuerda que este tipo de estafa ocasiona un doble perjuicio económico a las empresas afectadas: además de la pérdida derivada del pago fraudulento, la empresa sigue estando obligada a satisfacer la deuda original frente al acreedor legítimo.

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