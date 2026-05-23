Un turismo pierde el control y da varias vueltas de campana en el túnel El Lechugal, en Mogán
Los bomberos de Puerto Rico trasladaron el vehículo a una zona segura y efectivos del Servicio Canario de Urgencias atendieron a los dos ocupantes, un hombre y una mujer de mediana edad, ambos con heridas leves
Las carreteras canarias registran un nuevo accidente de tráfico. Durante la tarde de este sábado, un turismo ha sufrido un aparatoso accidente en el túnel El Lechugal, en el municipio grancanario de Mogán. El conductor perdió el control del vehículo y dio varias vueltas de campana, hasta quedar tendido sobre la calzada boca abajo. Sus ocupantes, dos personas de mediana edad, presentaron heridas leves.
Los hechos tuvieron lugar a última hora de la tarde. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió un aviso de un turismo accidentado en el sentido sur del kilómetro 62 de la GC-1, dentro del túnel El Lechugal, próximo al enlace de Puerto Rico y Tauro, una de las principales salidas de la autovía en dirección a Mogán. En ese momento, el 112 activó todos los recursos necesarios para socorrer a los accidentados.
Servicios activados
Efectivos del cuerpo de bomberos de Puerto Rico se desplazaron al lugar y, al encontrarse que los dos ocupantes pudieron salir del vehículo accidentado, levantaron el turismo y lo retiraron a un lugar seguro, en el arcén de la vía. Por su parte, los profesionales del Servicio de Urgencias Canario valoraron y asistieron a sendos afectados, ambos con heridas de carácter leve.
Al lugar de los hechos también se desplazaron agentes de la Guardia Civil, encargados de dirigir el tráfico, apoyar a los servicios de emergencias y realizar el atestado correspondiente. Ambos ocupantes fueron trasladados a un centro sanitario para ser valorados.
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