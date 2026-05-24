Un hombre roba en el rastro de Las Palmas de Gran Canaria, asalta una comisaría y escupe a un policía nacional
Un varón hurta la recaudación de un puesto del mercadillo dominical y, tras ser liberado previa identificación, es detenido por acceder ilegalmente al complejo policial
Un hombre de 30 años robó la recaudación de un puesto del rastro de Las Palmas de Gran Canaria, celebrado este domingo. Curiosamente, esa no fue la causa de su detención: tras ser liberado previa identificación por parte de la Policía Nacional, accedió ilegalmente al complejo policial, mantuvo una actitud agresiva contra los agentes que trataron de expulsarle y escupió a uno de ellos, por lo que fue arrestado por un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad.
Los hechos comenzaron con la denuncia del propietario de un puesto del mercadillo del robo de la recaudación de la jornada por parte de un hombre y una mujer. Al dar el alto a la pareja, ambos de origen marroquí, los agentes se percatan de que no hablan español ni facilitan ningún tipo de documentación.
Al realizar el cacheo, los policías encuentran 194,40 euros en el sujetador de la mujer. Durante esta intervención, se percatan de que el hombre tira una cartera a un contenedor de basura próximo, en la que había otros 161,31 euros. Tras esto, los agentes trasladan a la pareja a la comisaría de Distrito de Las Palmas-Norte para identificarlos. Concluido el procedimiento, detienen a la mujer por no estar registrada en la base de datos de la Dirección General de la Policía y liberan al varón.
Desobediencia a la autoridad
Sin embargo, se niega a abandonar las instalaciones y obliga a los agentes a conducirlo al exterior mientras se revolvía violentamente. Una vez fuera, intentó reingresar por la fuerza en reiteradas ocasiones, profiriendo gritos amenazantes en árabe y lanzándose al suelo de forma errática.
Al cerrar la verja de acceso, el hombre la abrió de una fuerte patada, obligando a los policías a expulsarlo nuevamente. Posteriormente, saltó el muro de protección del complejo y se adentró corriendo al parking, donde fue detenido ante la continua desobediencia. Durante su custodia, escupió en repetidas ocasiones contra los agentes e impactó de lleno en el uniforme de uno de ellos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La OCU analiza 29 protectores solares SPF 50 y advierte de deficiencias en una crema infantil
- Fin al culebrón Viera: deja la UD Las Palmas en junio y seguirá en activo
- Seis corredores renuncian a la Transvulcania para salvar la vida de un atleta con hipotermia en plena cumbre de La Palma
- Una de las peores ideas de un concejal de Las Palmas de Gran Canaria cumple 30 años: una ciudad para pobres
- Al CB Gran Canaria ya sólo le queda rezar para salvar la categoría (80-87)
- Cuatro décadas de la única carnicería familiar que queda en Carrizal: esta es su historia
- Juseph reúne a Quevedo, Saiko y Lucho RK en Las Palmas de Gran Canaria: así fue la noche en la que «se rompió» el Club Náutico
- Persecución en Las Palmas de Gran Canaria: Un hombre huye en un patinete armado con un machete y un puñal y portando droga