Un hombre roba en el rastro de Las Palmas de Gran Canaria, asalta una comisaría y escupe a un policía nacional

Un hombre de 30 años robó la recaudación de un puesto del rastro de Las Palmas de Gran Canaria, celebrado este domingo. Curiosamente, esa no fue la causa de su detención: tras ser liberado previa identificación por parte de la Policía Nacional, accedió ilegalmente al complejo policial, mantuvo una actitud agresiva contra los agentes que trataron de expulsarle y escupió a uno de ellos, por lo que fue arrestado por un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad.

Los hechos comenzaron con la denuncia del propietario de un puesto del mercadillo del robo de la recaudación de la jornada por parte de un hombre y una mujer. Al dar el alto a la pareja, ambos de origen marroquí, los agentes se percatan de que no hablan español ni facilitan ningún tipo de documentación.

Al realizar el cacheo, los policías encuentran 194,40 euros en el sujetador de la mujer. Durante esta intervención, se percatan de que el hombre tira una cartera a un contenedor de basura próximo, en la que había otros 161,31 euros. Tras esto, los agentes trasladan a la pareja a la comisaría de Distrito de Las Palmas-Norte para identificarlos. Concluido el procedimiento, detienen a la mujer por no estar registrada en la base de datos de la Dirección General de la Policía y liberan al varón.

Desobediencia a la autoridad

Sin embargo, se niega a abandonar las instalaciones y obliga a los agentes a conducirlo al exterior mientras se revolvía violentamente. Una vez fuera, intentó reingresar por la fuerza en reiteradas ocasiones, profiriendo gritos amenazantes en árabe y lanzándose al suelo de forma errática.

Al cerrar la verja de acceso, el hombre la abrió de una fuerte patada, obligando a los policías a expulsarlo nuevamente. Posteriormente, saltó el muro de protección del complejo y se adentró corriendo al parking, donde fue detenido ante la continua desobediencia. Durante su custodia, escupió en repetidas ocasiones contra los agentes e impactó de lleno en el uniforme de uno de ellos.