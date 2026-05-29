Detenido en Madrid un hombre tras matar a otro a puñaladas

La Policía Nacional ha detenido este viernes a un hombre de 46 años en Pozuelo de Alarcón (Madrid) tras matar a puñaladas a otro de 47 años en situación de sinhogarismo en el centro de la capital, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación. El arrestado, además, está acusado de asestar 17 puñaladas con unas tijeras a un agente de la Policía Nacional fuera de servicio en el distrito de Vallecas a inicios del mes de mayo.

Este mediodía, el presunto autor de los hechos ha apuñalado cerca del corazón a una persona sin hogar en el cruce entre las calles San Mateo y Santa Águeda, en el barrio de Chueca, alrededor de las 14:30 horas, causándole la muerte.

Sobre las 19:00 horas, agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto autor de las puñaladas en la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), en colaboración con la Policía Local, y el detenido será puesto a disposición judicial en los próximos días.

El detenido se encontraba en situación de sinhogarismo, al igual que la víctima, a quien conocía, y las causas del homicidio se están investigando.

Clavó unas tijeras a un policía nacional fuera de servicio

El presunto autor del homicidio ya fue detenido a inicios del mes de mayo por clavar varias veces unas tijeras a un agente de la policía nacional fuera de servicio cuando este trataba de mediar en una discusión en un bar del distrito madrileño de Vallecas.

Dos policías nacionales se encontraban en el bar tomando una consumición cuando el hombre, que presentaba síntomas de embriaguez, trató de entrar en el establecimiento, tras lo que los empleados el establecimiento le negaron la entrada.

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Este hecho provocó una discusión en la que mediaron los dos agentes, uno de los cuales fue agredido por el hombre con unas tijeras, asestándole 17 puñaladas en varias partes de su cuerpo.