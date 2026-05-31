Detenido por intento de robo y protagonizar varios incidentes en Gran Canaria

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo en la madrugada del sábado al domingo a un joven de 24 años acusado de intentar sustraer un teléfono móvil y de protagonizar varios incidentes, antes de ser localizado gracias a la colaboración de varias personas. Los hechos se produjeron entre las 2.20 y las 2.35 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana recibió el aviso de distintos viandantes en la confluencia de las calles Martínez de Escobar y Tomás Miller. Los testigos señalaron que un individuo que vestía una sudadera roja acababa de cometer un robo y huía a la carrera por la zona.

Los agentes iniciaron su búsqueda por la calle Tomás Miller en dirección a Isla de Cuba. A medida que avanzaban, distintos ciudadanos les fueron indicando el recorrido seguido por el sospechoso, que continuó su huida por Emilio Zola.

Finalmente, al llegar a la plaza situada en esta vía, varias personas señalaron a un hombre de nacionalidad marroquí que se encontraba en el centro de la misma. Cuando uno de los policías se bajó del vehículo y se acercó para identificarlo, el individuo volvió a echar a correr. Sin embargo, fue retenido por varias personas que se encontraban en el lugar hasta la llegada de la patrulla, que logró reducirlo y controlar la situación.

Declaraciones de testigos

Tras la intervención, comenzaron a aparecer nuevos testigos. De hecho, un hombre y una mujer relataron a los agentes que, poco antes, el ahora detenido se había acercado a ellos para pedirle a esta una rosa que llevaba en la mano. Según su versión, después de que el acompañante le dijera que se marchara, el hombre lanzó una botella de cristal en su dirección. El objeto no llegó a alcanzarlo y terminó rompiéndose a escasa distancia.

Poco después, otro ciudadano aseguró haber sido víctima de un intento de robo en las inmediaciones del número 25 de la calle Joaquín Costa. Según explicó, se encontraba utilizando su teléfono móvil cuando el arrestado trató de arrebatárselo por sorpresa. La víctima se resistió y se produjo un forcejeo que impidió que el presunto agresor lograra hacerse con el terminal. El afectado comunicó a los agentes su intención de presentar la correspondiente denuncia.

Ante los testimonios recabados durante la actuación, la Policía Local procedió a la detención del sospechoso. Durante el registro superficial que le fue practicado, los agentes encontraron un bono de residente a nombre de otra persona, un documento que quedó intervenido para realizar las gestiones necesarias y devolverlo a su legítimo titular.

Según consta en la actuación policial, el joven mantuvo una actitud poco colaboradora y se negó a facilitar su identidad, por lo que tuvo que ser identificado posteriormente en dependencias policiales mediante el sistema de huella dactilar.