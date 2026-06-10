Disparo en la cabeza
Matan a un hombre de un tiro en la cabeza frente a una comisaría del centro de Barcelona, cerca de donde parte esta tarde el papamóvil
Los Mossos buscan al autor o autores del crimen y apuntan a un nuevo ajuste de cuentas
Germán González / Guillem Sánchez
Nuevo tiroteo mortal en 72 horas en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra buscan a uno o dos hombres que han abatido de un tiro en la cabeza a otro en la calle de Balmes con Granada del Penedès este miércoles poco antes de las diez de la mañana. El suceso ha tenido lugar frente a la comisaría de Policía Nacional, a escasos 800 metros de Diagonal con Rosselló, punto desde donde esta tarde León XIV partirá en papamóvil hacia la Sagrada Família.
Tras el asesinato se ha desplegado un fuerte dispositivo policial en la zona. Según los testigos del lugar, la víctima ha recibido un disparo en la cabeza sobre las 9:50 y ha muerto al instante. El sospechoso ha podido huir, pero las imágenes han sido grabadas por cámaras de videovigilancia y los agentes han activado un dispositivo de búsqueda. Todo apunta a que el crimen, que no ha sido fruto de ninguna pelea y ha tenido lugar por sorpresa, ha sido por tanto premeditado y responde a un ajuste de cuentas.
Ciudad blindada
Los testigos coinciden en que se ha oído un solo disparo. Más allá de eso, cunde la confusión. Tras el disparo, las personas que se encontraban en el lugar han empezado a correr y difieren las vesiones sobre si los atacantes eran uno o dos. Los Mossos han desplegado murales para preservar la privacidad de la víctima.
Este nuevo tiroteo llega en un momento en el que el centro de la ciudad está blindada por la visita del papa León XIV y después de que el domingo otro hombre muriese tiroteado en la Zona Franca. Se trata del sexto muerto por arma de fuego en Cataluña en lo que llevamos de año, el cuarto en Barcelona.
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