Una pareja secuestra, viola y roba 24.000 euros a una mujer que la acogió en su domicilio de Alicante

Cuarenta y ocho horas de pánico. Eso es lo que vivió una mujer checa de 33 años que acogió en su domicilio de Guardamar (Alicante) a dos compatriotas y acabó retenida en contra de su voluntad durante dos días y agredida sexualmente. También le obligaron a realizar transferencias y los secuestradores efectuaron extracciones de dinero y compras con sus tarjetas, lo que le causó un perjuicio de más de 24.000 euros. La víctima, amordazada y maniatada, aprovechó una parada de los secuestradores para escaparse del maletero donde era trasladada a un lugar desconocido. Tras ser auxiliada por transeúntes que alertaron a la Policía Nacional, desde la sala del 091 se avisó a todas las fuerzas de seguridad de los datos del vehículo y poco después la Guardia Civil arrestó a los dos presuntos secuestradores en la localidad valenciana de Jalance.

Los dos ciudadanos checos arrestados, un hombre de 30 años y una joven de 22, fueron acusados por la Policía de los delitos de detención ilegal, agresión sexual, lesiones, robo de vehículo y uso fraudulento de tarjeta. Tras ser puestos a disposición judicial en Torrevieja se acordó su ingreso en prisión provisional.

Alquiler de habitación

La odisea de la mujer secuestrada y agredida sexualmente comenzó a raíz de un anunció que puso para alquilar una habitación en el domicilio de su pareja en Alicante. Los ahora encarcelados se interesaron por el alquiler de la habitación, pero la víctima lo descartó porque su compañera sentimental no quería parejas. No obstante, se compadeció de sus compatriotas y les ofreció alojarse temporalmente en su casa de Guardamar mientras seguían buscando un domicilio para alquilar.

Todo marchas sobre ruedas, hasta el punto de que la dueña se ausentó diez días para viajar a su país y la pareja continuó residiendo en su casa. Al regresar de la República Checa fue cuando comenzó el calvario y la pareja reveló sus verdaderas intenciones. Según relató la víctima a los policías de la Comisaría de Elda que le auxiliaron, sus dos compatriotas le ataron de pies y manos y tras agredirla sexualmente le obligaron a realizar transferencias de dinero de su cuenta bancaria.

Así estuvo dos días retenida en la vivienda y el pasado 19 de mayo la introdujeron en el maletero de su propio vehículo con un destino desconocido. La víctima sabía que el maletero de su coche no cerraba bien y solo tenía que esperar el momento oportuno para intentar huir. El vehículo se detuvo inicialmente en una gasolinera, pero la parada fue muy corta y decidió esperar. Posteriormente, consiguió escapar cuando los agresores realizaron una parada en un establecimiento de comida rápida cerca de una estación de servicio de Petrer.

La sala del 091 de la Policía Nacional comenzó a recibir llamadas de varios ciudadanos comunicando haber visto a una mujer maniatada salir del maletero de un vehículo y refugiarse en una estación de servicio.

Tras el comunicado, dos indicativos policiales de la Comisaría de Elda-Petrer de la Policía Nacional se personaron en el lugar encontrando a una mujer muy asustada en el interior de los baños de la estación de servicio. La mujer tenía las manos atadas con una cuerda y la boca tapada con un calcetín sujeto con cinta adhesiva que le impedía hablar.

Los testigos de los hechos explicaron a la Policía que los presuntos secuestradores se encontraban a bordo de un vehículo haciendo un pedido de comida en un McDonald's y al percatarse de la huida de la víctima, se dieron rápidamente a la fuga.

Ante la gravedad de los hechos descritos y con el fin de trasladar la información al resto de patrullas en servicio y cuerpos policiales los investigadores emitieron un señalamiento de búsqueda sobre el vehículo en el que huyeron los presuntos autores.

Dicho vehículo fue localizado por una dotación de la Guardia Civil de Cofrentes en la localidad valenciana de Jalance dando aviso inmediato a los investigadores de Policía Nacional de Elda-Petrer e indicándoles que habían dado el alto al vehículo y en el interior se encontraba un varón y una mujer. Tras ser informada la patrulla de los motivos del señalamiento del vehículo, procedieron a la detención de ambos ocupantes.

Agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Requena realizaron una inspección técnico ocular en el coche e intervinieron un cuchillo de cocina de 33 centímetros, restos de cuerda de alambre plastificada y cinta de embalar utilizada para maniatar a la víctima. También incautaron a los detenidos 4.286 euros, dinero supuestamente extraído de las cuentas bancarias de la víctima, así como varios teléfonos móviles, entre ellos dos comprados por los autores el día de los hechos con la tarjeta de la víctima y valorados en 3057 euros.

Tras las detenciones, los investigadores realizaron un registro en el domicilio de la víctima situado en Guardamar del Segura, lugar donde habían ocurrido los hechos. Allí los agentes localizaron numerosos efectos que habían sido utilizados por los autores para inmovilizarla.

La Policía realizó gestiones con las cuentas bancarias de la víctima y pudo comprobar que los detenidos habían realizado varias extracciones de dinero, así como transferencias bancarias y varios intentos de solicitud de créditos bancarios, llegando a ocasionar a la víctima un perjuicio de más de 24.000 euros.

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Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Torrevieja, donde se decretó el ingreso en prisión para ambos.