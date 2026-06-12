Jesús María Gómez comparecerá en el Senado por el caso Plus Ultra el 29 de junio

El excomisario del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Jesús María Gómez Martín, comparecerá el próximo 29 de junio en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La citación se enmarca en el calendario de comparecencias impulsado por el Partido Popular para analizar distintas cuestiones relacionadas con el denominado caso Plus Ultra y las conexiones con el entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Según anunció este viernes la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, la comisión pretende esclarecer las circunstancias que rodearon la llegada a España de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en enero de 2020, así como las actuaciones llevadas a cabo por las autoridades españolas durante aquella escala en Barajas. Los populares sostienen que aún existen "muchas dudas y sospechas" sobre aquel episodio.

La comparecencia de Gómez coincidirá con la de María Gertrudis Alcázar, secretaria y colaboradora de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, también citada por la comisión para responder a cuestiones relacionadas con la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Días antes, el 22 de junio, está prevista la declaración de Manuel Aarón Fajardo, empresario canario afincado en Venezuela y señalado en diversas investigaciones judiciales como una persona vinculada al entorno del expresidente socialista en el país sudamericano.