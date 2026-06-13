Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
León XIV en EspañaCarlos Saavedra como jefe de la Policía LocalPlanes fin de semanaLuis García- UD Las PalmasTres estudiantes canarios alcanzan el 10 en la PAUMuere un pescadorOferta Pública de Empleo 2026
instagramlinkedin

En Costacabana

Muere ahogada una niña de 12 años en una playa de Almería

Los servicios sanitarios de emergencias le han realizado maniobras de reanimación, pero no han logrado revertir la situación

Un socorrista, en una imagen de archivo.

Un socorrista, en una imagen de archivo. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Almería

Una niña de 12 años ha muerto este sábado tras ser rescatada del mar en la playa de Costacabana, en la capital almeriense, lo que supone la segunda muerte por ahogamiento registrada en la provincia en las últimas horas tras el fallecimiento de una mujer de 31 años en Carboneras.

El Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem) 112 de Andalucía ha recibido un aviso sobre las 18:55 horas que alertaba de que se le había perdido el rastro a la menor mientras se bañaba en las aguas de la citada playa.

De inmediato se ha activado un dispositivo de emergencias en el que han intervenido efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, Salvamento Marítimo, Protección Civil y el servicio municipal de playas. Poco después del aviso, el operativo de Salvamento Marítimo ha logrado localizar a la niña y sacarla a la orilla.

Los servicios sanitarios de emergencias han procedido entonces a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque no han logrado revertir la situación. Un portavoz de la Comisaría Provincial de Almería de la Policía Nacional ha confirmado a EFE el fallecimiento de la menor.

Noticias relacionadas

Se trata del segundo caso con desenlace fatal en la costa almeriense este sábado, ya que horas antes, una mujer de 31 años perdía la vida en similares circunstancias en la playa de Los Muertos, situada en la localidad de Carboneras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria
  2. Mueren dos personas en una colisión entre un coche y una guagua en Lanzarote
  3. Última hora del tráfico en Gran Canaria tras la visita del papa León XIV, en directo: abre con retenciones la autopista GC-1
  4. Tres estudiantes canarios alcanzan el 10 en la PAU: 'Es muy emocionante ver el resultado de tanto esfuerzo
  5. ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?
  6. La ULPGC reconoce a los estudiantes con las mejores calificaciones de la PAU tras una convocatoria con un 91,6% de aprobados
  7. Papa León, te queremos un montón': así fue la despedida del pontífice en Gran Canaria
  8. Es oficial: Canarias permite desgravar hasta 2.700 euros en la Declaración de la Renta por adaptar la vivienda a una persona con discapacidad

La XLI Olimpiada Arenas convierte la música en un viaje entre generaciones

La XLI Olimpiada Arenas convierte la música en un viaje entre generaciones

Canarias aspira a pasar de plató a fábrica de la industria audiovisual

Canarias aspira a pasar de plató a fábrica de la industria audiovisual

Selena Millares: «Me interesa el arquetipo de la familia rota por la guerra»

Selena Millares: «Me interesa el arquetipo de la familia rota por la guerra»

Quevedo, el artista que llevó Canarias al mundo y recibirá la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria

Quevedo, el artista que llevó Canarias al mundo y recibirá la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria

La circulación del agua por las arterias de Salto de Chira: casi 3 kilómetros para generar electricidad y almacenar energía renovable

La circulación del agua por las arterias de Salto de Chira: casi 3 kilómetros para generar electricidad y almacenar energía renovable

Moya convierte su romería en una ofrenda solidaria de 1.900 kilos

Moya convierte su romería en una ofrenda solidaria de 1.900 kilos

Un motorista herido tras chocar con un coche en Puerto de la Cruz

Un motorista herido tras chocar con un coche en Puerto de la Cruz

Un niño y tres heridos graves en una colisión múltiple en Lanzarote

Un niño y tres heridos graves en una colisión múltiple en Lanzarote
Tracking Pixel Contents