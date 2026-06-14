Tres agentes resultan heridos en un tiroteo en Filadelfia que acaba con el atacante abatido

Un tiroteo registrado en el vecindario de Wynnefield, en Filadelfia (Estados Unidos), se ha saldado este domingo con el atacante muerto y tres agentes de Policía con heridas leves.

Tras el enfrentamiento, los policías y el atacante han sido trasladados de urgencia al Hospital Penn Presbyterian donde, a las 23.08 (hora local) el asaltante ha sido declarado muerto. No obstante, según ha informado la cadena CBS, el pronóstico de los policías es favorable y se espera que los tres efectivos se recuperen por completo y sin mayores complicaciones.

"Estos hombres y mujeres dan su vida por este trabajo, por lo que estamos muy agradecidos de que esta noche vayan a sobrevivir a sus heridas, y seguiremos avanzando como departamento", ha dicho el jefe de policía de Filadelfia, Kevin Bethel, en una rueda de prensa sobre sus compañeros.

"(El atacante) abrió fuego contra todos los agentes que estaban allí. Había cuatro agentes allí, tres resultaron heridos", ha confirmado. A su vez, ha ampliado que una mujer que se encontraba en las inmediaciones ha sido trasladada al Hospital Jefferson, sin resultar herida.

"Me han dicho que también llevaron a una mujer al Jefferson Hospital, quizá sin heridas. Aparece en el vídeo, pero no estoy seguro de si hay alguna lesión relacionada con eso. Había una mujer propietaria de un coche que recibió disparos, pero no tengo constancia de que nadie resultara herido", ha dicho.

Las autoridades han repetido que la investigación se encuentra en una fase temprana y todavía no conocen el motivo del enfrentamiento. "¿Por qué decidió acercarse a esa escena y enfrentarse a los agentes? ¿Fue algo premeditado o no? Lo analizaremos para averiguarlo", ha concluido.

La alcaldesa de la ciudad, Cherelle Parker, ha querido unirse al agradecimiento del trabajo de los policías y ha sentenciado que la ciudad, "esta vez, ha ganado".

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"Les pido que hagan lo más importante que para nosotros, como ciudad, podemos hacer ahora mismo para apoyar a estos oficiales y a sus familias, y a los hombres y mujeres aquí, en el Departamento de Policía de Filadelfia, quienes ponen sus vidas en la línea a diario para proteger y servir", ha matizado la alcaldesa.