Homicidio
Un hombre mata a otro a cuchilladas en una reyerta multitudinaria en Aldaya (Valencia)
La Guardia Civil ha detenido a seis personas implicadas en la pelea
Un hombre ha muerto a cuchilladas a manos de otro tras una reyerta multitudinaria en el municipio valenciano de Aldaya que se ha saldado con seis detenidos. El suceso ha tenido lugar poco antes de las doce de la mañana de este martes. Al parecer, la agresión mortal, la segunda en Valencia con arma blanca en menos de 24 horas, se ha producido en una nave ocupada del municipio de l'Horta.
Todo apunta a que víctima y agresor se han enzarzado en una discusión por razones que aún no han trascendido. Al parecer, uno de los ocupas de la nave, testigo de los hechos, ha sido quien ha dado el aviso al 112. Tras recibir el aviso, varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Aldaia se han desplazado hasta el lugar.
Según ha podido saber Levante-EMV, la Guardia Civil mantiene en estos momentos la zona donde se encuentra el autor de los hechos acordonada, pues se habría refugiado en el interior del inmueble.
- Muere Lorenzo López, un gallego emigrante en Alemania que levantó un imperio en Canarias
- La transformación de la estación de guaguas de San Telmo comienza en julio y durará ocho meses
- Es oficial: las deudas con Hacienda prescriben a los cuatro años y la Agencia Tributaria pierde el derecho a reclamarlas en estos casos
- Un encapuchado atraca un supermercado con un cuchillo jamonero y huye a la carrera en Sardina del Sur
- Premio a un hostelero en San Bartolomé de Tirajana: Juan Moreno, leyenda de El Boya
- Caos en un vuelo a Canarias: Ryanair desvía el avión a Portugal
- Conmoción en Italia por la pareja muerta en un accidente en Lanzarote
- La princesa Leonor celebra el fin de curso militar en Gran Canaria