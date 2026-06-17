Andalucía
Muere ahogado un menor de tres años tras caer en la piscina de un cortijo en Málaga
Este miércoles recibió la llamada el Teléfono de Emergencias 112, a las 08.30 horas, pero no pudieron hacer nada para salvar la vida del niño
Redacción
Un menor de tres años ha fallecido tras caer a una piscina en un cortijo del municipio malagueño de Periana.
Así lo ha informado el Servicio de Emergencias 112, quien recibió a las 08.30 horas un aviso de socorro informando de que el menor había caído en la piscina. De inmediato, se activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que llegó a desplazar el helicóptero sanitario, a la Guardia Civil y a la Policía Local.
A pesar de los esfuerzos de los operativos, no pudieron hacer nada por salvar la vida del menor, quien murió ahogado.
Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el suceso, aunque las primeras pesquisas por parte de la investigación de la Guardia Civil apuntan a una muerte accidental.
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: los propietarios pueden aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, pero la comunidad puede prohibirlo
- Dulcería Parrilla: orden de cierre inminente para otro histórico comercio en Las Palmas de Gran Canaria
- La princesa Leonor visita la Basílica del Pino en su estancia de formación en Gran Canaria
- La princesa Leonor llega a Gran Canaria, pero no como alteza: así será su semana en la Isla
- Campaña de abonos por el renacer de la UD Las Palmas: carnés de 100 a 265 euros y Día del Club contra el Tenerife
- Un motorista, grave tras un accidente en Guanarteme
- Ni tren ni soterramiento: qué incluye de verdad la reforma de San Telmo que empieza en julio
- Ingenio desbloquea El Carrizal: expropiación forzosa para acabar con el embudo de la avenida de La Hoya