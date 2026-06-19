Un hombre mata a otro en una discusión en una vivienda en la playa de Castellón
Un hombre mata a otro en una discusión en una vivienda en la playa de Almenara
Redacción
Un hombre ha matado a otro este viernes tras producirse una fuerte discusión en una vivienda en la playa Casablanca de la localidad castellonense de Almenara.
Según ha podido confirmar Mediterráneo, los servicios de emergencia han recibido esta misma mañana un aviso alertando de una pelea en un domicilio. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil.
Se desconocen los motivos
Una vez en el punto del siniestro, los agentes han constadado el fallecimiento de un varón y han procedido a la detención de otro, que se trataría presuntamente del agresor. Por el momento se desconocen los motivos que han desencadenado la trifulca, así como las edades de ambos implicados.
Un amplio despliegue de la Guardia Civil ha procedido a acordonar la zona del suceso, así como a realizar el reconocimiento del lugar y las distintas pruebas por parte de los departamentos correspondientes de cara a la investigación.
Información en elaboración
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: los propietarios pueden aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, pero la comunidad puede prohibirlo
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón durante el mundiual puede acarrear multas para los propietarios de hasta 3.000 euros
- Orden de cierre para Parrilla: los comerciantes de Triana reclaman normas 'excepcionales' para proteger a los negocios históricos
- La trampa mortal que acabó con la vida de Lía Dorta en El Hierro: 'No ha fallado una persona, sino un sistema entero
- Sanidad detecta un brote de hepatitis A en Gran Canaria con seis menores afectados en una escuela infantil
- Así está la situación contractual de la UD Las Palmas: 15 jugadores siguen, tres vuelven de cesión y dos suben al primer equipo
- El nuevo modelo de Mercadona llega a Gran Canaria: reabre en Telde su primera ‘Tienda 9’ tras invertir 3,6 millones
- La circunvalación GC-3 cierra en agosto por el viaducto del Guiniguada: fechas y alternativas