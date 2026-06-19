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Un hombre mata a otro en una discusión en una vivienda en la playa de Castellón

Un hombre mata a otro en una discusión en una vivienda en la playa de Almenara

Despliegue en el lugar del suceso.

Despliegue en el lugar del suceso. / PI

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Redacción

Un hombre ha matado a otro este viernes tras producirse una fuerte discusión en una vivienda en la playa Casablanca de la localidad castellonense de Almenara.

Según ha podido confirmar Mediterráneo, los servicios de emergencia han recibido esta misma mañana un aviso alertando de una pelea en un domicilio. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil.

Se desconocen los motivos

Una vez en el punto del siniestro, los agentes han constadado el fallecimiento de un varón y han procedido a la detención de otro, que se trataría presuntamente del agresor. Por el momento se desconocen los motivos que han desencadenado la trifulca, así como las edades de ambos implicados.

Un amplio despliegue de la Guardia Civil ha procedido a acordonar la zona del suceso, así como a realizar el reconocimiento del lugar y las distintas pruebas por parte de los departamentos correspondientes de cara a la investigación.

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