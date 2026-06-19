Investigación
En libertad los dos detenidos en Vizcaya por su presunta relación con Hezbolá
Los dos detenidos son los presuntos responsables de un canal de Telegram que difunde en castellano vídeos propagandísticos de la organización chií libanesa y de grupos armados palestinos, con imágenes del régimen de Irán y de ataques contra soldados israelíes
EFE
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado la libertad provisional sin fianza de los dos detenidos el pasado martes en las localidades vizcaínas de Bilbao y Getxo a los que se investiga por su presunta relación con la organización chií libanesa Hezbolá.
El magistrado no obstante les ha impuesto las siguientes medidas cautelares: retirada de sus pasaportes, prohibición de salir de España, comparecencias quincenales en el juzgado más próximo a sus domicilios, obligación de facilitar un domicilio donde ser citados y número de teléfono en el que puedan ser inmediatamente localizados, han informado a EFE fuentes jurídicas.
Según informaron a EFE fuentes policiales cuando se produjeron los arrestos, los dos detenidos son los presuntos responsables de un canal de Telegram que difunde en castellano vídeos propagandísticos de Hezbolá y de grupos armados palestinos, con imágenes del régimen de Irán y de ataques contra soldados israelíes.
Las detenciones se produjeron en Bilbao y Getxo, donde también se practicaron registros.
La operación estuvo dirigida por la Audiencia Nacional, en concreto por el juzgado de Calama, con la intervención de la Comisaría General de Información.
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