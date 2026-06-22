Detenidos dos hombres con cinco kilos de cocaína en el Puerto de La Luz en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional detuvo en el Puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, a dos hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas tras intervenir cinco kilogramos de cocaína en dos vehículos que pretendían embarcar hacia Fuerteventura.

Así se veían las sustancias estupefacientes en uno de los vehículos. / Policia Nacional

La actuación se desarrolló en la zona de embarque de la línea marítima regular entre Gran Canaria y Fuerteventura, dentro de los dispositivos de control que la Policía mantiene sobre el traslado de sustancias estupefacientes por vía marítima entre Islas.

Control policial en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria

Según la información facilitada por la Policía Nacional, la investigación partió de las informaciones recibidas a través de “canales anónimos de denuncia” y de las labores de análisis de los investigadores. Con esos datos, los agentes organizaron un dispositivo específico en el recinto portuario.

En una primera inspección, los agentes revisaron un vehículo que se disponía a embarcar con destino a Fuerteventura. La Unidad de Guías Caninos colaboró en el control y permitió localizar un compartimento oculto, descrito como una “caleta”, preparado para esconder sustancias estupefacientes.

Droga oculta en dos vehículos

En ese compartimento, la Policía localizó dos paquetes con un total de dos kilogramos de cocaína. En el mismo registro también apareció un “arma de fuego simulada”, según precisa el cuerpo policial.

Más tarde, dentro del mismo dispositivo, los agentes inspeccionaron un segundo vehículo que también pretendía embarcar en el ferry con destino a Morro Jable. El registro permitió localizar tres paquetes con otros tres kilogramos de cocaína.

Dos detenidos e ingresados en prisión

La suma de ambas intervenciones elevó a cinco kilogramos de cocaína la cantidad incautada en el operativo desarrollado en el Puerto de La Luz. La Policía vinculó los dos casos al tráfico de drogas por vía marítima entre las islas.

Los dos detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas.