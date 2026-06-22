Un hombre investigado por un presunto delito de falsedad documental en Mogán

La Policía Local de Mogán instruyó diligencias contra un hombre por un presunto delito de falsedad documental después de que especialistas en documentoscopia confirmaran que uno de los permisos de conducir que presentó era falso.

El investigado quedó citado para juicio rápido ante el Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana, tras la remisión de las diligencias a la autoridad judicial.

Indicios de irregularidad en varios permisos de conducción

La actuación partió de una investigación de la Unidad de Atestados e Informes de la Policía Local de Mogán. Sus agentes detectaron indicios de irregularidad en varios permisos de conducción intervenidos durante unas diligencias.

Ante las sospechas sobre la autenticidad de la documentación, la Policía Local de Mogán solicitó la colaboración del Cuerpo General de la Policía Canaria para elaborar los informes técnicos especializados.

Un documento auténtico y otro falso

Los análisis determinaron que uno de los permisos examinados era auténtico, por lo que el documento se devolvió a su titular. El segundo permiso analizado, en cambio, resultó falso según las conclusiones técnicas.

Con el resultado de los informes, la Policía Local de Mogán remitió las diligencias a la autoridad judicial y entregó al investigado la citación para comparecer ante el juzgado.

Coordinación "fundamental" entre cuerpos policiales

La actuación sitúa la verificación de documentación oficial dentro de los ámbitos de colaboración entre cuerpos de seguridad. Desde la Policía Local de Mogán se resaltó “la colaboración permanente entre los diferentes cuerpos policiales”.

El cuerpo local también calificó esa coordinación como “fundamental” en áreas como la seguridad ciudadana, la investigación de delitos, la seguridad vial, la localización de personas y la comprobación de documentación oficial.