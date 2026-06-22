Tres detenidos en Agaete tras dos robos con fuerza en comercios locales

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas detuvo a tres personas como presuntas autoras de dos delitos de robo con fuerza cometidos en distintos establecimientos comerciales del municipio de Agaete.

Los hechos generaron preocupación entre los comerciantes de la zona por la cercanía temporal entre ambos sucesos, según informa la Guardia Civil.

Investigación tras las denuncias de los comercios

La investigación se inició a partir de las denuncias presentadas por los responsables de los comercios afectados. A raíz de esas comunicaciones, agentes de la Guardia Civil de Agaete practicaron distintas gestiones para esclarecer los hechos e identificar a los presuntos responsables.

El primero de los robos se produjo durante la noche, cuando el establecimiento permanecía cerrado al público. El presunto autor forzó la puerta de acceso, entró en el local y sustrajo aproximadamente 200 euros de la caja registradora.

Las cámaras de seguridad fueron determinantes

Las pesquisas permitieron analizar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, además de otras grabaciones facilitadas por el Ayuntamiento de Agaete. Esa información resultó determinante para identificar al presunto autor del primer robo y proceder a su detención.

Poco después, los investigadores conocieron un segundo robo en otro comercio del municipio. En este caso, los autores accedieron al establecimiento tras forzar la puerta de entrada y sustrajeron alrededor de 800 euros en efectivo.

Tres arrestos por dos robos con fuerza

La investigación basada en imágenes de videovigilancia y en otras gestiones permitió identificar a los supuestos responsables del segundo hecho delictivo. Como resultado, la Guardia Civil detuvo a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil esclareció ambos robos y puso a los tres detenidos, junto con las diligencias instruidas, a disposición de la autoridad judicial competente.