En Almuñecar
Investigan la muerte de un menor de 16 años tras precipitarse desde una azotea en Granada
Los investigadores barajan la hipótesis de una caída accidental
EFE
La Guardia Civil investiga la muerte de un menor de 16 años tras precipitarse desde la azotea de un edificio en Almuñécar (Granada), han indicado a EFE fuentes del instituto armado.
Los hechos han ocurrido sobre las 8:00 horas de este miércoles y la caída -se investiga si accidental o intencionada- se ha producido desde la azotea de un piso ubicado junto al Paseo del Altillo de la localidad costera. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento del joven, que es de procedencia extranjera, según las fuentes.
No se descarta la posibilidad de una caída accidental desde la azotea, a la que, según un vecino del bloque citado por el diario Ideal, la víctima pudo haber subido junto a unos amigos tras pasar la noche de fiesta, si bien la investigación continúa abierta.
Según ha indicado a EFE el centro coordinador de emergencias 112, hasta el lugar, en la calle Livry-Gargan, se desplazaron, además de la Guardia Civil, efectivos sanitarios y de la Policía Local, que solo pudieron certificar el fallecimiento.
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