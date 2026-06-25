Cruz Roja reporta daños críticos en su sede en Venezuela pero mantiene atención a víctimas

Ginebra, 25 jun (EFE).- La sede nacional de la Cruz Roja Venezolana ha sufrido "daños críticos" en los terremotos que han sacudido el país el 24 de junio, pero la organización se mantiene operativa, con su red de hospitales y centros de salud activa, destacó la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR).

La Cruz Roja Venezolana ha activado equipos de rescate para apoyar las labores de evacuación y búsqueda, y desplegó durante la noche cuatro equipos de evaluación en las zonas más afectadas, al tiempo que moviliza suministros de socorro, indicó este jueves un comunicado de la federación internacional.

Las necesidades más urgentes son "la búsqueda y el rescate, el albergue de emergencia para las familias cuyas viviendas resultaron dañadas o destruidas, y la atención médica de urgencia", agregó FICR.

También señaló que las sociedades nacionales de Cruz Roja en Ecuador, Colombia, México, Costa Rica y Argentina, países con grandes comunidades venezolanas, han activado sus servicios de contacto con familiares.

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Los terremotos, de 7,2 y 7,5 grados de magnitud según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), provocaron "colapsos estructurales y daños en viviendas y comercios en Caracas y varios estados", afectando especialmente en La Guaira y la zona metropolitana de la capital venezolana, indicó FICR.