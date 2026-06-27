La Guardia Civil encuentra en Kosovo a una niña secuestrada por su padre en Mallorca

La Guardia Civil ha conseguido encontrar en Kosovo a una niña de seis años que había sido secuestrada por su padre en Mallorca hace dos semanas. El hombre, que ha sido detenido, escondió a la menor en el maletero de un coche para abandonar la isla en barco y atravesar los controles fronterizos. La investigación, bautizada como 'Operación Ura', permitió a los agentes de la Policía Judicial reconstruir rápidamente esta fuga internacional planificada. Las pesquisas han sido complejas porque el padre adoptó numerosas medidas de seguridad para dificultar su localización.

El inicio de la investigación fue la denuncia presentada por la madre de la pequeña. La mujer alertó de la desaparición de su hija y de que el padre le habría comunicado que había abandonado España con ella. Desde ese momento se activó un operativo urgente orientado a localizar a la menor y reconstruir los movimientos de padre e hija. Las primeras gestiones permitieron a la Guardia Civil constatar que no se trataba de una salida improvisada, sino de una fuga planificada. El progenitor habría adoptado distintas medidas de seguridad para dificultar el seguimiento policial, ocultar el paradero de la niña y ganar tiempo. Entre ellas, la ocultación de la niña en el maletero del coche utilizado para salir de Mallorca por vía marítima, así como su posterior entrada en Kosovo sin declarar la presencia de la menor en el control fronterizo.

Pistas falsas

Uno de los puntos clave de la investigación fue la detección del movimiento de un dispositivo AirTag que la niña llevaba oculto en su mochila. Lo que inicialmente podía parecer una pista directa terminó revelándose como una maniobra de distracción: el dispositivo había sido introducido en un sobre postal con destino a Marruecos, presuntamente por una persona de su entorno a la que el padre habría encargado esa gestión para desviar la investigación hacia una ruta falsa.

Paralelamente, los guardias civiles realizaron gestiones en domicilios vinculados a la familia, revisaron cámaras de seguridad, analizaron movimientos bancarios, comprobaron salidas marítimas desde Mallorca y activaron canales de cooperación policial internacional. La autoridad judicial dictó una Orden Europea de Detención y Entrega, así como auto de prisión contra el padre.

Cambió de aspecto

Los investigadores reconstruyeron el itinerario seguido desde Mallorca hasta distintos países europeos, para situar finalmente el foco en Kosovo. Durante esas gestiones se tuvo conocimiento de que el padre habría cancelado sus cuentas bancarias y eliminado sus perfiles en redes sociales, reduciendo así su huella digital y dificultando su rastreo. La Policía alemana localizó en territorio alemán un vehículo con la misma matrícula que la utilizada por el investigado durante su huida, circunstancia que permitió reforzar la hipótesis de que podrían haberse utilizado placas de matrícula dobladas o falsificadas para dificultar la trazabilidad real de los desplazamientos.

Además, el hombre estaba modificando progresivamente su apariencia física con el objetivo de pasar desapercibido en Kosovo y no ser identificado por las autoridades. El instituto armado ha explicado que los investigadores de la Guardia Civil han mantenido una coordinación permanente con la autoridad judicial, con especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO), con el agregado de la embajada de España en Berlín y con las autoridades policiales extranjeras.

El pasado miércoles, la Policía de Kosovo comunicó la detención del hombre y la localización de la menor durante un dispositivo de verificación policial en dicho país. La niña ha sido hallada en buen estado y puesta bajo protección de las autoridades competentes. Ayer por la tarde, regresó junto a su madre a su domicilio de Mallorca.

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La Guardia Civil destaca la importancia de la rápida actuación judicial, la coordinación internacional y el trabajo conjunto de las unidades intervinientes, que permitieron resolver una investigación especialmente sensible en apenas unos días, garantizando la localización y protección de la menor.