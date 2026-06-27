"Mis tres primos murieron y mi abuela está viva de milagro": Paola Cepeda, estudiante en Murcia que ha perdido a su familia en el terremoto de Venezuela

Los venezolanos afrontan las consecuencias del doble terremoto que sacudió este miércoles el norte del país que ha dejado, según las cifras oficiales del Ministerio de Interiores, 589 fallecidos y 2.980 heridos. Tres de las víctimas mortales son Emma, Mathias y Aranza, niños de 2, 5 y 7 años y familiares de Paola Cepeda, estudiante de Arquitectura en la Universidad Católica de Murcia (UCAM).

Junto a los tres menores, fallecieron casi todos los residentes que se encontraban en el edificio durante los seísmos, a excepción de los abuelos de Paola y su prima, quien también es la madre de los niños que no lograron sobrevivir.

Mientras que el país se estabiliza -hasta este viernes no había electricidad ni señal- y los equipos de emergencias se centran en rescatar a quienes continúan aún atrapados entre los escombros, Paola decidió iniciar una campaña en la plataforma 'Go fund me' para recolectar fondos y reconstruir el negocio de su familia (a la que se puede acceder a través de este enlace), que daba empleo a 80 personas en cinco sucursales.

"Le cayó el edificio encima"

"Estaba hablando con mi mamá por videollamada y se asustó porque empezó a notar los temblores. Ella estaba en su negocio con su hermano, su esposo y sus empleados y logró salir del edificio, aunque se cayó y se magulló las rodillas, pero está bien", relató Cepeda a este diario.

En el centro, Paola Cepeda, estudiante de Arquitectura en la UCAM, junto a su madre y su hermano. / Cedido

El negocio de su familia se ubica a unas calles de su vivienda, por lo que, en cuanto pudieron salir del edificio, los padres de Paola se dirigieron hacia su domicilio, trayecto que ella también 'vivió' a través de la llamada que mantenía con su madre.

"No llegó ayuda especializada en ningún momento"

"En casa estaban mis abuelos y mi prima con sus tres hijos", explicó Cepeda. "Mi abuelo estaba fuera cuando se derrumbó el edificio, por lo que solo tiene magulladuras, pero a mi abuela, cuando estaba saliendo, le cayó el edificio encima. Está viva de milagro", agregó.

La abuela de Paola permaneció durante dos horas bajo los escombros hasta que finalmente sus familiares y vecinos de la zona pudieron liberarla, porque "no llegó ayuda especializada en ningún momento", señaló Cepeda. Ahora, su abuela está con el pie enyesado y, por el momento, no puede moverse.

"Mi prima también logró salir del edificio, pero lamentablemente sus hijos, de 2, 5 y 7 años, no pudieron sobrevivir", expuso Cepeda. "El edificio quedó devastado: lo perdimos todo", lamentó, y es por eso que decidió iniciar, este viernes, la campaña solidaria en 'Go fund me'.

"Los fondos recaudados serán destinados a cubrir los gastos funerarios de nuestros queridos niños, la atención médica y los exámenes necesarios para nuestros familiares heridos, los traslados indispensables para poder reunir nuevamente a nuestra familia en medio de esta emergencia, así como para comenzar de nuevo tras haberlo perdido casi todo", indica la familia en la campaña que tiene por objetivo recolectar 2.800 euros.

"Es muy difícil reconstruirlo todo, y el negocio de mis padres daba trabajo a mucha gente", resaltó Cepeda sobre la importancia de intentar, poco a poco, volver a la normalidad.

Los esfuerzos en Venezuela todavía se centran en rescatar a las personas atrapadas entre los escombros después de los terremotos cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, y por el momento, hasta 17 países han enviado a equipos de rescate para ayudar a los servicios de emergencias venezolanos.

Estado del negocio de los padres de Paola Cepeda tras el doble terremoto en Venezuela. / Cedido

Fuente: La Opinión de Murcia