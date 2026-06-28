Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de La Coruña
La Policía Nacional centra la investigación en un sospechoso con antecedentes por delitos violentos que actuó con el rostro oculto por una gorra y una mascarilla
Ana Carro
Un hombre ha fallecido de una puñalada en el cuello este domingo en el barrio de Os Rosales, en A Coruña. Según fuentes policiales, el varón fue apuñalado en plena calle Manuel Azaña, donde falleció. La Policía Nacional busca a un sospechoso del delito, que en principio trata como un homicidio.
Los hechos ocurrieron sobre las 13.30 horas de este domingo, cuando un varón con gorra y una mascarilla atacó a otro con un arma blanca en el cuello, causándole la muerte.
Los investigadores analizan si una cámara instalada por la Policía Local en esta zona de Os Rosales pudo captar el homicidio, indican fuentes conocedoras de las pesquisas. La Policía Nacional trabaja para localizar al sospechoso al que considera autor de la puñalada, que cuenta con antecedentes por delitos violentos.
Hasta el lugar se han desplazado miembros de la Policía Judicial y Científica del Cuerpo Nacional de Policía, acompañados del médico forense, para investigar el suceso. La Policía mantiene la zona acordonada, con presencia tanto de agentes nacionales como locales.
(Noticia en desarrollo)
Fuente: La Opinión A Coruña
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