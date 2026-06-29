La Policía Nacional detiene a tres personas por vender droga desde una vivienda en San Bartolomé de Tirajana

La Policía Nacional detuvo en Maspalomas a tres personas, dos hombres y una mujer, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública tras desarticular un punto de venta y distribución de sustancias estupefacientes en San Bartolomé de Tirajana.

Sustancias intervenidas en el inmueble. / Policia Nacional

La operación se centró en un inmueble que, según la investigación policial, funcionaba como punto de venta de droga al menudeo. La nota de la Policía Nacional indica que “numerosos consumidores acudían al domicilio investigado para adquirir sustancias estupefacientes” y que el principal investigado realizaba entregas directas a determinados compradores.

Dispositivos de vigilancia para identificar a los implicados

La Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Maspalomas asumió la investigación después de recibir información sobre la posible actividad ilícita en el domicilio. Los agentes practicaron gestiones para comprobar el movimiento de personas en torno al inmueble y el papel de los investigados.

Durante varias semanas, los investigadores organizaron dispositivos de vigilancia. Esos seguimientos permitieron identificar a los implicados, detectar varias transacciones e intervenir sustancias a compradores, una actuación que, según la información policial, confirmó la venta de droga desde la vivienda.

Sustancias intervenidas durante el registro

El registro en el domicilio del principal investigado permitió intervenir aproximadamente 124 gramos de cocaína, 55 gramos de metanfetamina, 11 gramos de ketamina, 28 gramos de mefedrona, 31,5 gramos de 2CB o tusi y 1,5 gramos de marihuana.

Los agentes también localizaron 4.030 euros en efectivo, básculas de precisión, útiles para la preparación de dosis y otros efectos relacionados con la actividad investigada. La variedad de sustancias y la presencia de material para dosificación reforzaron la línea de investigación sobre la distribución al menudeo.

Juicio y prisión provisional

Una vez concluidas las diligencias policiales, los tres detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial competente. El juez decretó el ingreso en prisión provisional del principal investigado.

La actuación se enmarca en la respuesta policial frente a los puntos de venta de droga en zonas residenciales y turísticas del sur de Gran Canaria, donde la investigación sitúa tanto la distribución desde el inmueble como entregas directas a compradores concretos.