Cataluña
Muere un hombre que dormía en la playa en Tarragona arrollado por un vehículo de limpieza
El hombre, un sintecho, dormía en la arena tapado con una manta
El conductor del vehículo de limpieza, que dio negativo en la prueba de alcoholemia, no lo vio
EFE
Un hombre que dormía en la playa de la Arrabassada (Tarragona) murió el pasado domingo tras ser arrollado accidentalmente por un vehículo del servicio municipal de limpieza del litoral, según informan a EFE desde el consistorio.
El suceso ocurrió en torno a las 06:00 horas y, tras el impacto, la víctima fue trasladada al hospital Joan XXIII de Tarragona, donde murió horas más tarde.
Según el ayuntamiento, el hombre, un sintecho, dormía en la arena tapado con una manta y el conductor del vehículo de limpieza, que dio negativo en la prueba de alcoholemia, no lo vio.
Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos, mientras que el consistorio asegura que analizará lo ocurrido para tomar nuevas medidas de seguridad y evitar casos similares.
Fuente: El Periódico
- Controlado el conato de incendio en Tejeda
- Un terremoto de magnitud 3,9 al este de Gran Canaria se siente en varios puntos de la Isla y en Fuerteventura
- Dos detenidos por la muerte de un joven en el centro comercial de Puerto Rico
- El Puerto de Las Palmas aumenta su plantilla de estibadores para atender el crecimiento del tráfico de mercancías
- La operación Curricán se dispara en Canarias: ya son 30 los detenidos por delitos contra menores
- “Pensé que era el único”: así sintieron los vecinos de Gran Canaria el terremoto de magnitud 3,9 esta madrugada
- Quevedo explica el verdadero motivo por el que no hace giras en estadios
- Jonathan Viera se va a Tailandia y firma un año con el Ratchaburi FC con más acento 'UD Las Palmas'