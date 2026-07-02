Suceso
Muere ahogado un hombre de 74 años en un pantano de Lleida
Es la primera víctima mortal en aguas interiores de Catalunya desde el inicio de la campaña de baño
Redacción
Un hombre de 74 años de nacionalidad española ha muerto ahogado la tarde de este jueves en el pantano de Sant Antoni, en el municipio de Conca de Dalt (Pallars Jussà, Lleida). La víctima se encontraba en una zona cercana al pueblo de Aramunt que no cuenta con servicio de vigilancia.
Dos unidades terrestres y un helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dos unidades de los Bombers de la Generalitat y patrullas de los Mossos d'Esquadra se han dirigido al lugar del suceso tras recibir el aviso del teléfono de emergencias a las 12:55 horas. Tras conseguir sacar al hombre en estado inconsciente del pantano, se le han realizado maniobras de reanimación que no han sido suficientes para salvarle la vida.
Primera víctima mortal en aguas interiores catalanas
Se trata de la primera víctima mortal en aguas interiores de Catalunya desde el inicio de la campaña de baño el pasado 15 de junio. En la anterior un total de 5 personas fallecieron.
Desde Protecció Civil recuerdan la importancia de extremar las precauciones en playas, piscinas y aguas interiores este verano. Y, si se observa que alguien se encuentra mal o tiene dificultades dentro del agua, recomiendan avisar urgentemente al servicio de socorrismo o al teléfono 112 para facilitar una actuación rápida.
Fuente: El Periódico
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