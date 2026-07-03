Posibles bandas
Asesinado a tiros un menor de 15 años en un parque de Barcelona
La primera hipótesis sobre el suceso apunta a una posible venganza entre personas vinculadas a bandas juveniles latinas
Redacción
Un joven de 15 años ha muerto esta noche tras ser tiroteado en el parque de la Pegaso, en el barrio de La Sagrera de Barcelona. Según ha avanzado ElCaso, los hechos han tenido lugar sobre las 22:45 horas de este jueves en plena calle. Según la misma fuente, la primera hipótesis sobre el suceso apunta a una posible venganza entre personas vinculadas a bandas juveniles latinas. En este caso, el joven asesinado a tiros es de origen sudamericano.
Cuando el Servei d'Emergències Mèdiques ha llegado al lugar de los hechos, se han encontrado a un joven tendido en el suelo herido de bala pero todavía con vida. Sin embargo, no han podido evitar su muerte.
ElCaso.cat explica también que el menor estaba acompañado de otras dos personas cuando un grupo de entre cuatro y cinco jóvenes les han atacado. Tras el crimen, los agresores han huido.
Los Mossos d'Esquadra intentan localizar a los autores del tiroteo.
Fuente: El Periódico
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