En prisión un joven entrenador de Badajoz por presunta agresión sexual a una jugadora del Club Pacense Voleibol

Duro golpe para el deporte de Badajoz tras conocer la detención de un varón entrenador del Club Pacense Voleibol este jueves por un presunto delito de agresión sexual. El joven, de 29 años, presuntamente, habría agredido a una de las jugadoras del club menor de edad.

La Policía Nacional confirma la detención del hombre y su posterior ingreso en prisión.

En prisión

Aunque poco ha trascendido de lo ocurrido, este diario ha podido conocer que los hechos se denunciaron en sede policial, en la Jefatura Superior de Policía Nacional de Extremadura. El cuerpo asevera a este diario que, tras la denuncia interpuesta, procedieron a la "detención de un varon de 29 años de edad por su presunta autoría de una agresión sexual a una menor de edad en Badajoz".

Este tipo de hechos tienen un tratamiento más ágil en la justicia y el mismo jueves esta persona fue "puesta a disposición de la Autoridad Judicial". Tras su declaración, el magistrado dictó su ingreso en prisión ante la consideración de los hechos. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, también ha confirmado el ingreso del varón indicando la ágil actuación policial "realizada correctamente".

Única denuncia

Además, preguntados por La Crónica de Badajoz, la Policía Nacional señala que solo se ha registrado una denuncia contra este pacense por el presunto delito de agresión sexual. Pese a ello, se desconoce si pudiera haber otras víctimas.

Eso sí, el delegado del Gobierno ha indicado que "se sigue investigando" por lo que las diligencias, que están siendo ejecutadas por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam) de la Policía nacional, continúan abiertas para poder resolver todos los detalles que rodean a los hechos que se denuncian.

La Crónica de Badajoz ha contactado con el club en el que el varón es entrenador, pero desde el club indican que por el momento no se van a manifestar. El club deportivo solo cuenta con la información que ha facilitado la Policía Nacional a los medios de comunicación y, por ello, están "siendo asesorados para emitir un comunicado lo antes posible". Hasta ahora no han trascendido ningún detalle más al respecto de los hechos denunciado, tampoco sobre si los mismos se habrían producido recientemente o no.

Por su parte el varón detenido, a través de su representante legal, ha aseverado a este diario que no van a realizar ninguna declaración ni van a ofrecer información alguna "a la espera de ver cómo avanzan los acontecimientos".

Segunda detención de un entrenador deportivo este año

Este caso recuerda a otra investigación desarrollada recientemente en el ámbito del fútbol base de Badajoz. Un entrenador de otro club de la ciudad fue detenido por la Guardia Civil el 21 de enero tras un amplio operativo que incluyó el registro de su vivienda en la barriada de Las 800 y de dependencias de la Base Aérea de Talavera la Real, donde presta servicio como militar.

La causa, iniciada en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres y posteriormente remitida al Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz por ser el lugar de residencia del investigado, se sigue por presuntos delitos de captación de menores para la elaboración de material pornográfico, tenencia y distribución de pornografía infantil y usurpación del estado civil.

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El investigado permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza en la cárcel madrileña de Alcalá Meco, que cuenta con módulo para militares y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado, mientras continúa la instrucción. Tras conocerse la detención, el club al que pertenecía anunció la ruptura de toda vinculación con el entrenador y su apartamiento de la entidad.

Fuente: La Crónica de Badajoz