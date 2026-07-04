En Roquetas de Mar
La Guardia Civil investiga un tiroteo ocurrido esta madrugada en Almería
Según relataron los testigos que alertaron a las autoridades, en un primer momento se escucharon dos disparos y, transcurridos unos minutos, se produjeron otras cuatro detonaciones
EFE
La Guardia Civil ha abierto una investigación tras un tiroteo registrado en torno a las 5:55 horas de este sábado en la zona conocida como la Urbanización de Roquetas de Mar (Almería).
El suceso ha tenido lugar en el entorno de la plaza de Atocha y la calle 11 de Mayo, han confirmado a EFE fuentes de la Comandancia de Almería. Según relataron los testigos que alertaron a las autoridades, en un primer momento se escucharon dos disparos y, transcurridos unos minutos, se produjeron otras cuatro detonaciones.
El periódico 'Ideal' ha adelantado que, tras los disparos, los vecinos de la zona observaron a dos personas con vestimenta negra alejándose del lugar corriendo, momento en el que dieron aviso a la Guardia Civil.
En el área del suceso han sido hallados seis casquillos de bala, según avanza este diario.
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