Muere Javier, el policía que salvó a un hombre de morir ahogado

La Policía Local de Sevilla despide a Francisco Javier Santos Arteaga, fallecido este sábado a los 49 años, con el recuerdo intacto de una acción que marcó su vida profesional: en 2010 salvó a una persona que se estaba ahogando en el canal del río Guadalquivir.

Aquel rescate le valió la Cruz al Mérito Policial, una condecoración que Santos decidió donar para que formara parte del ajuar de la Virgen de la Consolación, gesto que refleja también su estrecho vínculo con el ámbito cofrade sevillano.

Francisco Javier Santos Arteaga era conocido entre compañeros y allegados como “un hombre bueno”. Su nombre quedó especialmente unido al servicio que protagonizó en 2010, cuando intervino para rescatar a una persona que se estaba ahogando en el Guadalquivir.

La actuación fue reconocida oficialmente con la Cruz al Mérito Policial, concedida por su valentía durante aquel servicio.

Una vida ligada a la Policía Local de Sevilla

La vocación policial formaba parte de su historia familiar. Santos pertenecía a una conocida saga de agentes y representaba la tercera generación de policías locales de su familia.

Era nieto, hijo y hermano de policías locales, una trayectoria familiar que reforzó su vínculo con el cuerpo y con la ciudad de Sevilla.

Cofrade y bético: dos pasiones muy presentes

Además de su labor como agente, Javier Santos mantenía una intensa vinculación con el mundo cofrade. La donación de su medalla a la Virgen de la Consolación fue uno de los gestos más recordados por quienes lo conocían.

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También era un apasionado seguidor del Real Betis y un miembro muy activo de la peña bética de la Policía Local de Sevilla, donde se le consideraba un pilar fundamental.