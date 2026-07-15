Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España, a la final del MundialDetención inspector Policía Local LPGCTasa turística de MogánGran Canaria celebra la victoria de EspañaTasa de basura LPGCUD Las PalmasCondena hermano Pedro SánchezFiestas del Carmen en La IsletaShania Gil y las excomponentes de Nueva Línea
instagramlinkedin

Investigación

Agresión homófoba en Murcia: se lía a puñetazos y patadas contra su víctima mientras cinco testigos miran sin hacer nada

El afectado, a quien el atacante también robó el dinero que llevaba encima, sufrió lesiones en el rostro y recibió asistencia en un centro sanitario

Las cámaras de seguridad que había por la zona ayudaron a los responsables de Prevención de Seguridad Ciudadana del Cuerpo.

Las cámaras de seguridad que había por la zona ayudaron a los responsables de Prevención de Seguridad Ciudadana del Cuerpo. / Guardia Civil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ana Lucas

Un sujeto, cuya identidad y edad no ha sido facilitada, ha sido detenido por ser el presunto autor de una agresión homófoba en Águilas, tras liarse a puñetazos y patadas contra su víctima, mientras cinco testigos miraban sin hacer nada. El perjudicado, a quien el atacante también robó el dinero que llevaba encima, sufrió lesiones en el rostro y recibió asistencia en un centro sanitario, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

La Benemérita bautizó como operación ‘Poizon’ esta investigación, en la cual las cámaras de seguridad que había por la zona ayudaron a los responsables de Prevención de Seguridad Ciudadana del Cuerpo, dado que captaron la agresión, que se produjo por la noche, hace unas semanas, en el casco urbano del municipio costero.

Aconteció cuando "la víctima regresaba a su domicilio, al cruzarse y mantener conversación con un grupo de jóvenes, uno de estos reaccionó de forma muy agresiva y se dirigió a este gritándole, hasta en cuatro ocasiones, con insultos homófobos mientras le propinaba empujones, puñetazos y patadas", concreta el Instituto Armado.

"Por estos hechos, la víctima resultó herida con lesiones leves en su rostro. El presunto agresor, en un momento dado, sin que se percatara, le arrebató el efectivo que portaba, todo ello ante la mirada de otras cinco personas, que no intervinieron en ningún momento", prosigue el comunicado.

La agresión fue por sorpresa, destacan los investigadores: el individuo "presuntamente, insultó y agredió a la víctima durante varios metros de la vía pública", mientras el afectado se defendió "como pudo" hasta que pudo huir con dirección a su casa. "En este camino se encontró con un amigo que le acompañó hasta un centro de salud de la localidad costera, donde recibió asistencia sanitaria", recalca el Cuerpo.

Noticias relacionadas

El perjudicado denunció y fue cuando "efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil abrieron la correspondiente investigación para verificar y esclarecer los hechos". "Fruto de las pesquisas practicadas, se obtuvieron resultados positivos poco después, que condujeron a la identificación del presunto autor de los hechos investigados, que ha sido localizado y detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, todo ello vinculado a un delito de odio".

Agresión homófoba en Águilas: se lía a puñetazos y patadas contra su víctima mientras cinco testigos miran sin hacer nada.

Agresión homófoba en Águilas: se lía a puñetazos y patadas contra su víctima mientras cinco testigos miran sin hacer nada. / Guardia Civil

Fuente: La Opinión de Murcia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón para el partido de hoy contra Francia puede acabar en multas de hasta 3.000 euros
  2. Muere un operario de una grúa tras un accidente laboral durante la retirada de una hormigonera
  3. Muere un joven canario en un doble crimen en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla
  4. «Una cascada de reclamaciones» por la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria: CC pide instrucciones claras
  5. Mi casa está derrumbándose': la degradación y la insalubridad amenazan varios bloques de viviendas en Las Palmas de Gran Canaria
  6. Hay que reclamar la devolución': Facua se pronuncia sobre la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria anulada por el TSJC
  7. Parece las Maldivas pero está en Canarias: la playa paradisíaca y de agua cristalina que te hará viajar sin salir de las islas
  8. Un bocadillo de calamares con toque canario se convierte en éxito cerca del aeropuerto de Gran Canaria

Recuperación de terrenos agrícolas en Lanzarote para impulsar la sostenibilidad y la participación ciudadana

Recuperación de terrenos agrícolas en Lanzarote para impulsar la sostenibilidad y la participación ciudadana

Proyectos de recuperación de terrenos agrícolas en Lanzarote subvencionados por la Reserva de la Biosfera

Proyectos de recuperación de terrenos agrícolas en Lanzarote subvencionados por la Reserva de la Biosfera

Rodaje de la película La Cathédrale

Rodaje de la película La Cathédrale

Mateo Acimovic, la perla eslovena de la UD Las Palmas: “La ambición de todos es subir a Primera”

Mateo Acimovic, la perla eslovena de la UD Las Palmas: “La ambición de todos es subir a Primera”

Siete detenidos, entre ellos un inspector de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, por narcotráfico en Gran Canaria

'Operación Tijuana' en Gran Canaria: así se desarticuló la organización en la que detuvo a un inspector de policía y se requisaron más de 300 kilos de hachís

'Operación Tijuana' en Gran Canaria: así se desarticuló la organización en la que detuvo a un inspector de policía y se requisaron más de 300 kilos de hachís

El restaurante de Gran Canaria donde comer cocina canaria como en casa: la carne de cabra es el plato estrella

El restaurante de Gran Canaria donde comer cocina canaria como en casa: la carne de cabra es el plato estrella

La inflación llegó en junio en Canarias al 3,4% tras cuatro meses encadenados de subidas de precios

La inflación llegó en junio en Canarias al 3,4% tras cuatro meses encadenados de subidas de precios
Tracking Pixel Contents