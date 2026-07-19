Los bomberos rescatan a 11 personas tras el hundimiento de un catamarán en Tabarca (Alicante)

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento de Alicante ha rescatado este sábado a 11 personas tras el hundimiento de un catamarán en aguas situadas al sureste de la isla de Tabarca.

La embarcación siniestrada pertenecía a una empresa dedicada a actividades de buceo. Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Alicante, todos sus ocupantes fueron localizados y auxiliados con vida y sin sufrir daños.

La emergencia fue comunicada por Salvamento Marítimo al servicio municipal, que movilizó la embarcación Speis II como recurso de primera intervención, en aplicación del convenio de colaboración suscrito recientemente entre ambos organismos.

Así ha sido el rescate contrarreloj en Tabarca / INFORMACIÓN

Intervención desde el retén de verano de Tabarca (Alicante)

En el momento en el que se produjo el aviso, la Speis II se encontraba prestando servicio dentro del retén especial de verano establecido en la isla, lo que permitió a los efectivos municipales alcanzar el lugar del hundimiento en apenas unos minutos.

La proximidad del dispositivo facilitó el rescate inmediato de los 11 ocupantes del catamarán y evitó que el incidente tuviera consecuencias personales de mayor gravedad. El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, Julio Calero, ha destacado que la rápida actuación de los bomberos desplazados en Tabarca fue determinante para el resultado del operativo. "La rápida intervención de nuestros bomberos destacados en Tabarca ha evitado males mayores y demuestra la eficacia de las medidas de refuerzo de la seguridad en la isla durante el verano", ha señalado el edil.

Coordinación con Salvamento Marítimo

La actuación se desarrolló en el marco del reciente acuerdo entre el Ayuntamiento y Salvamento Marítimo, que permite integrar los recursos del Speis dentro del sistema de respuesta ante emergencias marítimas.

Según Calero, este convenio está mejorando la coordinación entre los distintos servicios y reduciendo los tiempos de intervención en una zona que registra una elevada actividad náutica durante la temporada estival.

El responsable municipal ha señalado que la presencia de la embarcación Speis II en Tabarca supone una mejora en la capacidad de respuesta ante posibles incidentes en el entorno marítimo de la isla. Tanto la Concejalía de Seguridad como la jefatura del Speis han valorado la profesionalidad de los efectivos participantes y la coordinación mantenida con Salvamento Marítimo durante toda la emergencia.

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El operativo confirma, según el Ayuntamiento, la utilidad del dispositivo especial desplegado durante el verano para reforzar la cobertura y la seguridad en las aguas de Alicante y Tabarca.