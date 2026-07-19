Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Canarios en el Mundial de FútbolRegreso de Nueva Línea a Gran CanariaPoli SuárezUD Las PalmasLímite de casas a extranjerosCentro militar de EEUUSucesos en Gran CanariaColonias felinas en Canarias
instagramlinkedin

Agresión Sexual

Detenido un hombre en Mallorca por dar éxtasis a un menor y realizarle tocamientos

El individuo, de unos 40 años, había salido de fiesta con un amigo de 17, y le ofreció la droga antes de tratar de tener sexo con él

Agentes de la Policía Nacional, en la Playa de Palma.

Agentes de la Policía Nacional, en la Playa de Palma. / CNP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Xavier Peris

Palma

Un hombre de unos 40 años fue detenido por la Policía Nacional en la madrugada del pasado jueves en Palma, después de que presuntamente suministrara éxtasis a un chico de 17 años para luego realizarle tocamientos sexuales. El individuo fue también denunciado por conducir por la autopista bajo los efectos del alcohol y la droga.

Los hechos, según informa la Policía Nacional, ocurrieron sobre las doce y media de la madrugada del pasado jueves. Una patrulla que se dirigía desde s'Arenal hacia Palma detectó en la autopista, a la altura del aeropuerto, una furgoneta que circulaba de forma errática. Cuando los agentes le indiciaron que se detuviera, el conductor trató de darse a la fuga, pero fue interceptado.

Al acercarse al conductor, los policías detectaron en él claros síntomas de que podría estar bajo los efectos del alcohol y las drogas. Al ser sometido a las pruebas de detección, dio positivo en alcohol, cocaína y éxtasis. Además el vehículo no estaba asegurado, por lo que fue denunciado.

En la furgoneta viajaba también un joven, que resultó ser un menor de edad de diecisiete años. Este chico comentó a los agentes que eran amigos, y que esa noche el hombre le había propuesto ir a un bar de la Playa de Palma a ver un partido del Mundial de fútbol. Una vez allí, le proporcionó bebidas alcohólicas y le propuso tomar un éxtasis. El adulto le aseguró que la droga no tenía ningún efecto negativo, por lo que aceptó.

Posteriormente, según el relato del chico, le había realizado tocamientos, pero le apartó la mano y le recordó que solo eran amigos. Entonces decidieron regresar a sus casas, y fue entonces cuando fueron interceptados por la Policía.

Noticias relacionadas

El hombre quedó detenido por un delito contra la salud pública, por darle droga al menor, y por una presunta agresión sexual. Su furgoneta fue trasladada al depósito municipal.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Diario de Mallorca

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón para el partido de hoy contra Francia puede acabar en multas de hasta 3.000 euros
  2. Yeray Ortiz, mecatrónico del Puerto de Las Palmas: «Aquí puedes duplicar o triplicar tu sueldo»
  3. Nueva Línea ya tiene fecha para su regreso a Gran Canaria: así será su estreno con la nueva formación vocal
  4. Estados Unidos impulsa un centro militar a 300 kilómetros de Canarias
  5. El Ayuntamiento no hizo bien los deberes': habla Alejandro Navarro, abogado que ganó el recurso que tumbó la tasa de basuras
  6. Voy a por la mayoría absoluta, pero tenderé la mano a quienes no vengan a recortar derechos': Poli Suárez, candidato del PP a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria
  7. Tres detenidos, entre ellos un menor, por un robo con violencia a un trabajador en Las Palmas de Gran Canaria
  8. El bochinche de Gran Canaria con vistas a la montaña que tienes que probar sí o sí: ofrece cocina canaria tradicional y medias raciones para compartir

Reyes Maroto y Enma López apelan a la participación de la militancia en las primarias del PSOE para elegir candidata a la Alcaldía de Madrid

Reyes Maroto y Enma López apelan a la participación de la militancia en las primarias del PSOE para elegir candidata a la Alcaldía de Madrid

Sánchez destaca la confianza en el talento colectivo de la selección de fútbol y de España

Sánchez destaca la confianza en el talento colectivo de la selección de fútbol y de España

Susto en el cielo de Canarias: un sistema anticolisión evita un choque frontal entre dos aviones en pleno vuelo

Susto en el cielo de Canarias: un sistema anticolisión evita un choque frontal entre dos aviones en pleno vuelo

La UD Las Palmas aguarda la oferta del Celtic por Dinko Horkaš

La UD Las Palmas aguarda la oferta del Celtic por Dinko Horkaš

Los veterinarios llaman a la calma ante la leishmaniasis en Canarias

Los veterinarios llaman a la calma ante la leishmaniasis en Canarias

Roche Diagnostics redobla su apuesta por España con el 33% más de inversión

Roche Diagnostics redobla su apuesta por España con el 33% más de inversión

Padrinos y «enchufados»

Padrinos y «enchufados»

La Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una mujer de 86 años en Jaén

La Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una mujer de 86 años en Jaén
Tracking Pixel Contents