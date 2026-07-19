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Detenidos dos miembros de una banda que habría robado dos millones de euros en casas de lujo de Mallorca

La operación "Congre" de la Guardia Civil pone al descubierto la actividad de una organización albanesa que habría desvalijado más de veinte viviendas

Desarticulan una banda de albaneses por robos de más de dos millones de euros en casas de lujo en Mallorca

Desarticulan una banda de albaneses por robos de más de dos millones de euros en casas de lujo en Mallorca / GUARDIA CIVIL

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Xavier Peris

Palma

La Guardia Civil arrestó el pasado jueves en Palma y Santa Eugènia a dos ciudadanos albaneses, presuntos miembros de una banda de ladrones altamente especializada que en los últimos dos años habría asaltado 22 viviendas de lujo en toda Mallorca, donde obtuvo un botín de más de dos millones de euros. La operación Congre sigue abierta, con órdenes de detención internacional de los otros seis supuestos integrantes de la organización, que han sido plenamente identificados.

Los detenidos formaban parte de una banda especializada en robos en el interior de domicilios. Los ladrones seleccionaban las casas, principalmente en urbanizaciones de lujo de toda Mallorca. Neutralizaban las alarmas y forzaban puertas o ventanas con taladros, y se llevaban los objetos de valor que encontraban. Los investigadores les imputan 22 robos cometidos durante los dos últimos años en domicilios del Port d'Andratx, Badia Gran, Costa den Blanes y Bendinat. El total del botín obtenido superaría los dos millones de euros.

Los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil llevaban meses tras la pista de los ladrones, que utilizaban documentación falsa y adoptaban rígidas medidas de seguridad para evitar ser capturados. Finalmente, a primera hora del pasado jueves, los investigadores, con el apoyo de guardias del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y guías caninos del Servicio Cinológico, llevaron a cabo dos registros en domicilios de Cala Major y Santa Eugènia vinculados a dos presuntos miembros de la banda, que fueron arrestados.

Se trata de dos hombres de origen albanés, que están acusados de robos con fuerza, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. En los registros los agentes se incautaron de dinero en efectivo, cámaras y herramientas que presuntamente utilizaban para perpetrar los robos.

Guardias civiles trasladan a uno de los detenidos en la operación Congre.

Guardias civiles trasladan a uno de los detenidos en la operación Congre. / Guardia Civil

Según los investigadores, los ladrones ocultaban los efectos robados en zulos en zonas de monte, para posteriormente enviarlos a sus contactos en el extranjero mediante paquetes postales. Los delincuentes utilizaban además múltiples identidades falsas, lo que dificultó la actuación policial.

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La Guardia Civil explica que la investigación sigue abierta. Tienen identificados a otros seis miembros de la banda, que presuntamente están dispersos en distintos países europeos, por lo que van a solicitar órdenes internacionales de detención.

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Fuente: Diario de Mallorca

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