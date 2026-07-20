Tribunales
La Fiscalía elabora un informe para recurrir la absolución de los padres que tuvieron a sus hijos confinados en un chalé de Oviedo
El Ministerio Público elaborará un expediente que enviará a sus colegas del Tribunal Supremo para que tomen la decisión última
R. G.
La Fiscalía del Principado de Asturias ha enviado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias un escrito por el que comunica la preparación del recurso de casación contra la sentencia dictada el pasado 12 de julio en el procedimiento de la familia de Fitoria (Oviedo) y en la que se absolvía a los padres acusados de retener a sus hijos en un chalé de Oviedo de uno de los delitos (el de detención ilegal) del que les acusaba en un primer momento el representante del Ministerio Público. De esta forma, la Fiscalía asturiana elaborará y enviará un informe a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que, a partir del mismo, será la encargada de confeccionar e interponer el recurso de casación ante el Alto Tribunal.
La Fiscalía de Asturias considera que ha existido infracción de ley - al amparo de los artículos 847.1 a)- e infracción de precepto constitucional, al amparo de los artículos 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española (tutela judicial efectiva).
La Audiencia Provincial dictó sentencia en este caso hace unos dos meses. Los padres que mantuvieron a sus hijos aislados durante casi cuatro años en un chalé de Fitoria, un caso bautizado por la propia policía como "la casa de los horrores", fueron entonces condenados a un total de dos años y diez meses de cárcel cada uno por un delito violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y otro de abandono de familia. El fallo les absolvía, sin embargo, de la acusación más grave que les atribuía la Fiscalía, la detención ilegal de sus tres hijos menores, un delito por el que les pedían más de 25 años de prisión.
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Fuente: La Nueva España
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