Detenido el administrador de una empresa de hostelería en Puerto del Rosario por delitos contra los derechos de los trabajadores

La Policía Nacional detuvo el pasado 10 de julio al administrador de una empresa del sector de la hostelería en Puerto del Rosario como presunto autor de dos delitos contra los derechos de los trabajadores.

La investigación, denominada Operación HORNEO, apunta a un supuesto sistema continuado de contratación de ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular para reducir costes laborales y evitar obligaciones legales.

La actuación fue desarrollada por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El operativo comenzó a principios de 2024 y se prolongó durante más de dos años con inspecciones en dos establecimientos hosteleros de la capital majorera.

Ocho trabajadores sin autorización laboral

Durante las actuaciones policiales fueron identificados ocho trabajadores extranjeros que, según la investigación, no contaban con autorización de residencia y trabajo y tampoco figuraban dados de alta en la Seguridad Social.

Los empleados realizaban tareas de atención al público, cocina, panadería y limpieza. Según las declaraciones recogidas por los investigadores, percibían cantidades aproximadas de 1.200 euros mensuales o entre 30 y 55 euros diarios, pagos que se realizaban en efectivo.

La investigación sostiene que los trabajadores desarrollaban su actividad sin contrato laboral, sin cotización a la Seguridad Social y sin disfrutar de periodos de vacaciones.

Supuestas instrucciones para ocultar la relación laboral

Las diligencias incluyeron la declaración de varias trabajadoras, cuyos testimonios permitieron conocer las condiciones en las que desempeñaban sus funciones.

Una de las testigos aseguró que recibió instrucciones para abandonar el establecimiento, negar la existencia de la relación laboral y ocultar el uniforme de trabajo en caso de que se produjera una inspección por parte de las autoridades.

Según la Policía Nacional, el responsable de la empresa conocía presuntamente la situación administrativa de los trabajadores desde el momento de su contratación y habría aprovechado esa circunstancia para imponer condiciones laborales más desfavorables.

Más de 169.000 euros en sanciones propuestas y acumuladas

La investigación también permitió comprobar la existencia de un historial de infracciones administrativas en materia laboral y de extranjería atribuidas al investigado y a la empresa.

Estas sanciones superan los 139.800 euros, a los que se suma una nueva propuesta sancionadora de 30.003 euros derivada de las últimas inspecciones realizadas.

La Policía Nacional señala que la contratación reiterada de personas extranjeras sin autorización de residencia y trabajo y las condiciones laborales investigadas motivaron la detención del administrador.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente de Puerto del Rosario, mientras continúan las actuaciones derivadas de la investigación.