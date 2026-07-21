Detenido en Fuerteventura por tres robos con escalo en viviendas y una estafa con tarjetas bancarias

La Guardia Civil detuvo el pasado 14 de julio en Fuerteventura al presunto autor de varios delitos contra el patrimonio, entre ellos tres robos con escalo en viviendas con moradores en su interior y una estafa mediante el uso de tarjetas bancarias sustraídas.

La investigación del Puesto Principal de Corralejo permitió identificar al sospechoso tras analizar distintas pruebas obtenidas durante las diligencias.

Los hechos investigados se produjeron tras varias denuncias relacionadas con accesos ilegales a una vivienda vacacional y a diferentes habitaciones de un complejo hotelero.

Según la investigación, el detenido habría sustraído dinero en efectivo y tarjetas de crédito pertenecientes a distintas entidades bancarias.

Cámaras y movimientos bancarios claves en la investigación

Tras recibir las denuncias, la Guardia Civil de Corralejo inició una investigación para determinar la autoría de los hechos y recopilar pruebas que permitieran identificar al responsable.

Entre los elementos analizados tuvieron especial relevancia las imágenes obtenidas por sistemas de videovigilancia situados en distintos puntos relacionados con los robos.

Los agentes estudiaron esas grabaciones para reconstruir parte de los movimientos del sospechoso y situarlo en lugares vinculados con los hechos denunciados.

Además, los investigadores analizaron los movimientos asociados a una de las tarjetas bancarias sustraídas, una información que permitió reforzar la relación entre el investigado y los actos denunciados.

Un reconocimiento permitió cerrar la investigación

La investigación contó también con el reconocimiento directo realizado por uno de los denunciantes, que identificó al presunto autor de los hechos.

La Guardia Civil señala que la combinación de las pruebas obtenidas durante las diligencias permitió consolidar la línea de investigación y proceder a la identificación del sospechoso.

Los agentes recuperaron además varios efectos sustraídos durante los robos investigados.

Detenido y puesto a disposición judicial

La Guardia Civil de Corralejo mantiene entre sus actuaciones habituales la prevención e investigación de delitos contra el patrimonio, con servicios destinados a esclarecer hechos delictivos y localizar a sus responsables.

La operación culminó con la detención del investigado y el esclarecimiento de varios robos cometidos en la zona.

El detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario, donde continuará el procedimiento judicial correspondiente.