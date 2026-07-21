Investigación
Detenido un técnico de mantenimiento de un colegio público de Ibiza acusado de instalar cámaras en los baños de las profesoras
La investigación trata de esclarecer si el trabajador grabó a las docentes en su intimidad; el Ayuntamiento de Sant Antoni solicita personarse en la causa
Redacción Digital
Un técnico de mantenimiento del CEIP Sant Rafel, ubicado en el municipio de Sant Antoni de Ibiza, ha sido detenido y está siendo investigado por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, según ha informado IB3 Notícies en su informativo del mediodía de este martes 21 de julio.
La investigación está dirigida por la magistrada de la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ibiza, tal y como ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears a la cadena pública balear.
Según la información publicada por IB3, los investigadores tratan de esclarecer si el detenido habría instalado cámaras en los baños destinados a las profesoras del centro con el objetivo de grabarlas en su intimidad.
El Consistorio está a la espera
El Ayuntamiento de Sant Antoni, responsable de la contratación de los conserjes de los colegios del municipio, ha solicitado personarse en el procedimiento tras tener conocimiento de la apertura de diligencias previas.
El Consistorio, añade IB3, está a la espera de que la magistrada acepte su personación para conocer con exactitud los hechos investigados y adoptar posteriormente las medidas administrativas y cautelares que considere oportunas.
La investigación permanece abierta y, por el momento, no han trascendido más detalles sobre los hechos ni sobre la situación del detenido.
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Fuente: Diario de Ibiza
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