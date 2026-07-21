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En Almoradí

Un hombre mata presuntamente a su mujer en Alicante en un crimen que se investiga como violencia machista

El presunto autor, de 61 años, ha sido detenido por la Guardia Civil

Cuartel de la Guardia Civil de Almoradí en una imagen de archivo.

Cuartel de la Guardia Civil de Almoradí en una imagen de archivo.

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D. Pamies / P. Cerrada

Almoradí (Alicante)

Un hombre de 61 años ha sido detenido este martes por la Guardia Civil por matar presuntamente a su mujer de 56 años en Almoradí (Alicante). El arrestado tiene antecedentes de denuncias por violencia de género, según ha podido confirmar Información de fuentes cercanas a la investigación.

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Fuente: Información

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