La Policía Local de Arrecife, en Lanzarote, intercepta un 'taxi pirata' con cinco pasajeros de madrugada

La Policía Local de Arrecife detectó de madrugada un supuesto servicio de “taxi pirata” cuando un vehículo circulaba por una zona céntrica de la capital lanzaroteña con cinco pasajeros además del conductor. Los agentes identificaron al responsable del vehículo, un hombre nacido en 1967 y residente en Arrecife, tras observar una actitud nerviosa durante la intervención.

La actuación tuvo lugar a las 5:27 horas del 15 de julio, cuando los agentes comprobaron que en la parte trasera de un Citroën C3 viajaban cuatro personas, tres de ellas sentadas y una de rodillas al no disponer el vehículo de más plazas disponibles. En la zona delantera viajaba otro ocupante junto al conductor.

Los pasajeros contradicen la versión del conductor

Los agentes solicitaron a los ocupantes que abandonaran el vehículo, excepto al conductor, y detectaron diferencias entre las explicaciones ofrecidas por ambas partes. El conductor afirmó inicialmente que trasladaba a amigos, aunque no pudo identificar por sus nombres a las personas que viajaban con él cuando la Policía Local se lo solicitó.

Los pasajeros ofrecieron una versión diferente. Según recoge el informe policial, explicaron que estaban esperando un taxi cuando el conductor se acercó con su vehículo y les ofreció trasladarlos hasta su destino por un precio similar o inferior al de un servicio de taxi.

Ante esta declaración, los agentes preguntaron de nuevo al conductor sobre lo ocurrido. El hombre reconoció que la versión de los jóvenes era cierta y admitió que había realizado este tipo de servicios en otras ocasiones.

Investigación por posible intrusismo en el transporte

Durante la intervención también se encontraban en la zona agentes de la Policía Nacional, que participaban junto a la Policía Local en otro servicio distinto. La actuación permitió recoger los datos necesarios para la tramitación del expediente correspondiente.

El informe policial será remitido para que la administración competente determine la sanción que corresponda por una posible actividad de transporte de viajeros sin autorización.

Seguimiento municipal de la actividad del taxi

El Ayuntamiento de Arrecife señala que la Policía Local mantiene entre sus directrices el control del cumplimiento de la normativa que regula el servicio del taxi y el transporte público de pasajeros en la ciudad.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, como responsable directo de la Policía Local, ha establecido el seguimiento de estas actividades como una de las líneas de actuación del cuerpo municipal.

La Corporación municipal tramita ahora el procedimiento derivado del informe policial con el objetivo de aplicar las medidas previstas ante posibles casos de intrusismo en el sector del transporte público.