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Detenido en Telde un joven por vender droga junto a un parque infantil y una biblioteca

El arrestado, con una detención previa por hechos similares, presuntamente continuaba con la distribución de sustancias estupefacientes en la zona

Agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

Agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo. / POLICÍA NACIONAL

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Briseida Viera

Briseida Viera

La Policía Nacional detiene a un joven de 23 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras una investigación que apunta a la venta de droga al menudeo en las inmediaciones de un parque infantil y una biblioteca municipal de Telde. La zona investigada cuenta con presencia habitual de menores por la cercanía de estos espacios públicos.

La investigación, denominada Operación Purga XX, permite a los agentes constatar que el arrestado, conocido por la Policía Nacional, ya cuenta con una detención anterior por un delito de la misma naturaleza. Según la investigación policial, el joven mantiene la actividad de distribución de sustancias estupefacientes tras aquel arresto.

Venta de droga en una zona frecuentada por menores

Las pesquisas policiales sitúan al investigado en las inmediaciones de un parque infantil y una biblioteca municipal, lugares considerados sensibles por la presencia habitual de menores. Los agentes realizan vigilancias para comprobar el desarrollo de la actividad ilícita y reunir indicios sobre la supuesta venta de droga.

La actuación policial culmina el pasado 16 de julio con la intervención de varios efectos relacionados con la distribución de estupefacientes. Los agentes localizan 50 envoltorios plásticos termosellados que contienen una sustancia rocosa de color blanco, identificada habitualmente como crack preparado para su venta.

Intervención de droga, dinero y una báscula digital

Durante el operativo, los agentes también incautan 65 euros en efectivo y una báscula digital, elementos que, según la Policía Nacional, suelen estar relacionados con la preparación y distribución de sustancias estupefacientes.

Además, las vigilancias permiten a los investigadores levantar un acta de intervención de sustancia estupefaciente a un hombre que, momentos antes, había adquirido droga al ahora detenido.

Operación desarrollada por la Policía Judicial de Telde

La operación está desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde. La investigación forma parte de las actuaciones policiales contra la venta de drogas al menudeo en espacios públicos del municipio.

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El detenido queda a disposición de la Autoridad Judicial competente tras su arresto como presunto responsable de un delito contra la salud pública.

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