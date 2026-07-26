Muere a los nueve años un jugador de fútbol de forma repentina

El fútbol catalán está de luto por la muerte de Houssem El Abbadi Ouberai, un jugador de nueve años de la Fundació UE Vic y la Unió Esportiva Vic. El menor pertenecía al equipo Sub-9 A de la escuela de fútbol base y llevaba varias temporadas vinculado a la entidad.

El fallecimiento se produjo de forma repentina durante la noche del jueves en la zona del parque de la Bassa dels Hermanos, en Vic. Según la información difundida, la muerte se habría producido por causas naturales, aunque el club no ha dado más detalles sobre las circunstancias.

El mensaje con el que el club despidió al menor

La Fundació UE Vic y la Unió Esportiva Vic trasladaron sus condolencias a la familia, amistades, entrenadores y compañeros del niño.

“Descansa en paz, Houssem. Tu recuerdo formará siempre parte de la familia del Vic”, expresó la entidad en su mensaje de despedida.

El club también difundió su escudo con un crespón negro como muestra de duelo por la pérdida del joven futbolista, nacido en 2017.

El fútbol catalán se vuelca con la familia

La noticia provocó una amplia oleada de mensajes de apoyo en el deporte catalán.

La Federación Catalana de Fútbol, el FC Barcelona, el Espanyol y numerosos clubes y entidades trasladaron públicamente sus condolencias a la familia y al entorno de Houssem.

El Festival Nits de Cinema Oriental de Vic también guardó un minuto de silencio y suspendió varios actos previstos cerca del lugar donde se produjo el fallecimiento.

Una campaña para repatriar el cuerpo a Marruecos

La familia desea trasladar el cuerpo del menor a Marruecos para que pueda recibir allí el último adiós conforme a sus tradiciones y descansar en su país de origen.

Ante el coste de la repatriación, la Fundació UE Vic ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para ayudar a cubrir los gastos y acompañar a sus allegados en estos momentos.

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La iniciativa busca aliviar la carga económica de la familia y facilitar el traslado en el menor tiempo posible.