Rescatan con vida a un perro tras 29 días bajo los escombros de los terremotos de Venezuela

Cuando ya parecía imposible encontrar vida entre los restos del terremoto, los equipos de rescate localizaron a Beily, un perro que llevaba 29 días atrapado bajo los escombros de una estructura colapsada en La Guaira, Venezuela.

El animal apareció consciente, cubierto de polvo y con signos evidentes de deshidratación. Los socorristas le dieron agua en el mismo lugar y comprobaron su estado antes de iniciar la atención veterinaria.

El momento en que Beily volvió a ver la luz

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo los rescatistas sacan al perro de entre los restos del bloque 3 de La Páez.

Beily apenas podía mantenerse en pie tras casi un mes atrapado. Aun así, respondió a la presencia de los equipos de emergencia y comenzó a beber agua en cuanto fue liberado.

El rescate se produjo en una de las zonas más castigadas por los terremotos registrados el 24 de junio en el norte de Venezuela.

Permaneció junto al cuerpo de su dueña

De acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso, el perro quedó atrapado junto al cuerpo de su propietaria, que falleció durante el desastre.

Tras ser rescatado, Beily fue entregado a los familiares de la mujer, entre ellos una niña de 11 años y su padre, que asumirán ahora su cuidado y recuperación.

El animal se encuentra delicado por la deshidratación y el desgaste físico acumulado durante 29 días sin poder salir de los escombros.

Atención veterinaria tras casi un mes atrapado

Los equipos que participaron en el operativo señalaron que Beily estaba consciente cuando fue localizado.

Después del rescate comenzó a recibir asistencia veterinaria para tratar la falta de agua, la debilidad y las posibles lesiones provocadas por el derrumbe y el largo encierro.

Su evolución será clave durante los próximos días, ya que el tiempo que permaneció atrapado puede haber afectado seriamente a su estado general.

Un símbolo de esperanza tras la tragedia

La historia de Beily se ha convertido en uno de los relatos más compartidos después del terremoto.

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Numerosos usuarios calificaron el rescate como un “milagro” y destacaron la resistencia del animal, localizado con vida casi un mes después del colapso.