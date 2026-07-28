De madrugada
Detenido un hombre por la muerte violenta de otro en L'Hospitalet de Llobregat
Se ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso
Redacción
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en L'Hospitalet de Llobregat, en el barrio de la Florida. Alrededor de las 23.00 horas de este lunes, los Mossos d'Esquadra recibieron un aviso de que alertaba de que había una persona gravemente herida por arma blanca en la vía pública.
Al lugar se desplazaron varias unidades de seguridad ciudadana del cuerpo y dotaciones del Servicio de Emergencias Médicas.
Al llegar al sitio, los agentes localizaron el cuerpo sin vida y con signos de violencia de un hombre. Muy cerca del lugar de los hechos, los agentes detuvieron a otro hombre de 35 años por su presunta relación con los hechos. En el marco del incidente, otro hombre también fue herido y trasladado a un centro hospitalario.
La DIC ha abierto una investigación para esclarecer sus causas.
Fuente: El Periódico
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